'Я – дурак'. Филипп Коляденко удивил откровением о своих 'идиотских' выходках и поведении вне камер

Музыкант Филипп Коляденко откровенно рассказал о себе вне сцены и признался, что в реальной жизни ведет себя значительно эмоциональнее и страннее, чем на публике. Артист назвал себя "дураком" и заявил, что любит "идиотские" шутки и специфический юмор, который не показывает широкой аудитории.

Сын хореографа Дмитрия Коляденко объяснил в интервью Алине Доротюк, что за веселым поведением часто скрывает собственную усталость и внутреннюю закрытость. По словам музыканта, в компаниях он пытается развлекать людей вокруг, хотя дома становится совсем другим человеком.

"Вообще я – дурак и гораздо веселее в жизни, чем на сцене или в кадре. В социуме я прям дурак. Мне нравится делать что-то идиотское", – сказал музыкант.

Коляденко также признался, что является сторонником специфического юмора и именно из-за него в компаниях часто появляются мемы и шутки.

"Все знают, что я могу шутить по-дебильному. Имею в виду, что это бывает "туалетный" юмор. Все это через мемы или какие-то гивки смешные", – поделился артист.

В то же время певец объяснил, что не демонстрирует эту сторону себя большой аудитории. По его словам, юмор для него стал способом скрывать собственные эмоции и внутреннее состояние.

"Чаще всего я из-за юмора и из-за какого-то веселья, и из-за того, что я хочу развлечь своих людей вокруг, я и закрываюсь. Я сам для себя понимаю, что я просто закрываюсь и хочу быть хорошим и веселым для всех остальных", – рассказал Филипп.

Артист добавил, что после общения с людьми чувствует себя истощенным, поэтому дома ведет себя более сдержанно и мрачно.

"Дома я как раз отдыхаю от этого всего и я всегда немного мрачный, немного истощен, потому что социум меня истощает", – признался музыкант.

