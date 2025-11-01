Сыну Дмитрия Коляденко серьезно повредили авто: музыкант иронично отреагировал. Фото

Сын украинского шоумена Дмитрия Коляденко, музыкант и участник группы KADNAY Филипп Коляденко сообщил о неприятном инциденте, который произошел в Киеве. Неизвестные серьезно повредили его автомобиль.

Хулиганы нанесли сильный удар по лобовому стеклу машины артиста, поэтому оно почти полностью разбилось. Об этом исполнитель сообщил в личном Telegram-канале.

Однако, похоже, несмотря на инцидент, Филипп Коляденко не теряет позитивного настроя. Он иронично предположил, что автомобиль пострадал из-за того, что кому-то не понравился его концерт, который состоялся 31 октября в столице. Или же наоборот, фанаты были в слишком сильном восторге.

"Кому-то настолько не понравился концерт? Или это наоборот экстаз", – написал музыкант.

Пока Филипп Коляденко не сообщает других деталей неприятной ситуации. В частности не известно, удалось ли найти виновников.

Как ранее писал OBOZ.UA, российские оккупанты ударили по жилому сектору в Сумах, где Филипп Коляденко провел свое детство. Музыкант поделился, что увидев последствия вражеской атаки, отреагировал не так эмоционально, как можно было бы ожидать. Война научила его отстраняться от материальных вещей, даже если с ними связано важное прошлое.

