'Я была одержима русскими'. Николь Кидман подыграла российской пропаганде

Российские медиа начали массово распространять отрывки из интервью Николь Кидман, в котором актриса рассказывала об увлечении русской литературой в юности. Хотя сам разговор состоялся еще около месяца назад, волна публикаций появилась только сейчас – с акцентом на цитаты о "любви к русским" и "великой культуре".

Речь идет о подкасте Las Culturistas, где Кидман вспоминала свой творческий путь и влияние литературы. В разговоре она отметила, что в молодости активно читала русскую классику.

"Я просто была влюблена в русских. У меня был список из 100 книг, которые должен прочитать каждый, я начала с Достоевского, потом перешла на Толстого. И вот так я увлеклась русскими", – сказала актриса.

Кидман также вспомнила, что после прочтения "Войны и мира" захотела увидеть места, связанные с романом, и впоследствии посетила Санкт-Петербург. По ее словам, этот опыт стал частью ее творческого становления.

"Потом я даже поехала в Санкт-Петербург, увидела все те места, вокруг которых Толстой построил "Войну и мир" и где жили его персонажи, например, князь Андрей Болконский. Но раньше я читала и думала: "Как это возможно?". Так вот кто был в начале моего творческого пути – русские", – добавила она.

Известно, что актриса действительно посещала Санкт-Петербург в 2018 году по приглашению швейцарского бренда Omega, где также общалась с представителями российского шоу-бизнеса.

На это интервью отреагировали украинские пользователи соцсетей, обратив внимание на манипулятивный характер такой подачи. Там отмечают, что ссылка на "великую культуру" игнорирует современный контекст войны и преступления, которые совершают российские военные.

"А потом есть россияне, воспитанные и защищенные этой так называемой "культурой", которые отправляются в другую страну, чтобы убивать и насиловать. Подумай об этом, Николь", – написала одна из пользовательниц в Threads.

