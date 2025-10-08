'Я бы отправила Путина на другую планету'. Netflix обнародовал предсмертное послание легендарной ученой, которой не стало неделю назад

Стриминговый сервис Netflix показал последнее обращение к общественности легендарной британской ученой Джейн Гудолл, которое она сделала за несколько месяцев до своей смерти, наступившей 1 октября 2025 года. Приматолог откровенно отметила, что хотела бы "очистить" Землю от некоторых политиков, среди которых оказался и российский диктатор Владимир Путин, отправив их на другую планету.

Она подчеркнула, что каждый человек имеет в жизни собственную миссию, и самостоятельно решает, в какое русло ее направить. Об этом антрополог заявила в новом проекте Netflix – Famous Last Words ("Последние слова знаменитостей"), в рамках которого известные люди дают тайные интервью, которые обнародуют только после их ухода в мир иной.

Во время разговора ведущий поинтересовался, есть ли среди современников Джейн Гудолл люди, которые ей сильно не нравятся. На этот вопрос ученая не задумываясь ответила, что таких личностей немало, и она была бы не против от них избавиться особым способом.

"Я хотела бы посадить их на один из космических кораблей Маска и отправить на планету, которую он уверен, что откроет. Он, кстати, был бы одним из них. Вместе с Маском там были бы Трамп и его искренние сторонники. Я бы посадила туда Путина, президента Си (лидера Китая Си Цзиньпина. – Ред.) и отправила на другую планету. Был бы там и Беньямин Нетаньяху", – высказалась ученая.

Кроме того, в своем предсмертном послании Джейн Гудолл отметила: хочет, чтобы люди поняли, что пришли в этот мир не просто так. Она отметила, что абсолютно каждая жизнь имеет значение, а своими поступками мы ежедневно меняем нашу среду обитания.

"Вы можете выбрать, какие именно изменения сделаете. Я хочу, чтобы вы поняли, что мы являемся частью природного мира. И даже сегодня, когда планета погружена во тьму, надежда все еще есть. Не теряйте её. Если вы потеряете надежду, то станете апатичными и не будете ничего делать", – сказала приматолог.

Джейн Гудолл также призвала людей заботиться о природе, чтобы наш мир становился лучшим местом для жизни и развития будущих поколений: "Делайте все, что в ваших силах, пока еще находитесь на этой прекрасной планете Земля".

Что известно о Джейн Гудолл

Джейн Валери Моррис Гудолл родилась 3 апреля 1934 года в Лондоне. В детстве отец подарил ученой игрушечного шимпанзе, что сыграло важную роль в выборе будущей профессии, ведь уже тогда она заинтересовалась приматами. После получения образования Гудолл посещала курсы секретарей, работала официанткой, однако в 1957-м смогла воплотить в жизнь давнюю мечту – по приглашению бывшего одноклассника она отправилась в Кению, Африка.

Там она устроилась на работу в национальный музей, после чего начала активно развивать научную карьеру. Что интересно, Джейн Гудолл не училась в ВУЗе и даже не имела степени бакалавра. Однако она была допущена к получению докторской степени по этологии в колледже Дарвина в Кембриджском университете благодаря специальному разрешению и впечатляющему открытию – приматолог исследовала, что шимпанзе создают и используют орудия труда, а также способны к сложным социальным связям и эмоциям.

В 1960 году Джейн Гудолл основала собственный проект, что занимается изучением шимпанзе. Она выяснила, что приматы ведут войны между собой, проявляют альтруизм, более того, могут сочувствовать. Во время исследований ученая также заметила, что животные вместе ходят на охоту и выстраивают общественные взаимоотношения. Благодаря труду Джейн Гудолл взгляд людей на шимпанзе кардинально изменился.

Приматолог была удостоена более 40 почетных степеней за свою деятельность, а также отмечена орденом Британской империи. При жизни она стала послом мира ООН.

