«Я больше не хочу носить вышиванку»: Каменских заявила, что сыта по горло патриотизмом и переходит на русский язык. Видео

Певица Настя Каменских вышла на связь после скандального видео о языке и своей позиции. Артистка объяснила, как относится к войне в Украине и почему продолжает говорить на русском языке.

Видео дня

Каменских в Instagram отметила, что вместе с Потапом с начала полномасштабной войны выступала на благотворительных концертах в разных странах. По её словам, они собрали миллионы долларов для Украины.

"Мы украинцы, с начала войны мы объездили полмира с благотворительными концертами. Собрали миллионы долларов для Украины", – сказала певица.

Она также заявила, что с начала войны говорила в международных СМИ о России как о стране-агрессоре, напавшей на Украину. В то же время артистка подчеркнула, что не хочет демонстрировать патриотизм ради соответствующего статуса.

"Я делала это не для того, чтобы вписаться в пантеон „правильных" святых патриотических артистов. И в какой-то момент полностью перешла на украинский язык тоже не по этой причине", – заявила Каменских.

Своя позиция

Каменских сказала, что родилась в Украине и поддерживает людей, которые живут здесь во время войны. Она заявила, что не хочет "играть в "ура патриотизм" и ходить в вышиванках", говоря о несокрушимости украинцев.

"Поэтому я больше не поддерживаю то, что происходит в Украине, и не хочу играть в "ура-патриотизм" и ходить в вышиванках, говоря о несокрушимых людях. Я хочу, чтобы эти люди не умирали!", – сказала певица.

Артистка отдельно объяснила, почему продолжает говорить на русском языке. По её словам, она общается на нём с детства, поскольку родилась и выросла в русскоязычном Киеве.

"Почему я говорю по-русски? Потому что я говорю на этом языке с детства. Я родилась и выросла в русскоязычном Киеве, который не принадлежит ни России, ни тоталитарному режиму", – отметила Каменских.

Язык и позиция

Певица подчеркнула, что, по ее мнению, язык не определяет человеческие качества или гражданскую позицию. Она заявила, что каждый человек имеет право выбирать язык общения.

"Каждый человек имеет право говорить на том языке, на котором хочет. Не язык определяет человеческие качества и позицию. Поэтому Потап и Настя никогда не отказывались от своей Родины, пусть даже Родина отказалась от нас", – заявила артистка.

Каменских также напомнила о своей деятельности после начала полномасштабной войны. Она отметила, что вместе с Потапом давала концерты за рубежом, а также открывала церемонию Latin American Music Awards 2022 в США с украинским флагом в руках.

По словам певицы, эти действия не были попыткой получить статус "правильной, патриотичной" артистки."Я родилась в этой стране и была с ней и в радости, и в горе. И всегда буду поддерживать наших замечательных людей, которые не заслуживают такой жизни", – сказала она.

Каменских также напомнила о выступлении в США во время церемонии Latin American Music Awards 2022. Тогда артистка вместе с Потапом открывала мероприятие с украинским флагом в руках.

Благотворительные выступления

По словам певицы, после начала полномасштабной войны они с Потапом отправились за границу, где проводили благотворительные концерты и собирали средства для Украины. Каменских отметила, что делала это не для того, чтобы соответствовать образу патриотичной артистки.

"Мы украинцы, с начала войны мы объездили полмира с благотворительными концертами. Собрали миллионы долларов для Украины, и я не пытаюсь оправдываться", – сказала она.

Артистка добавила, что для неё важно говорить со своей аудиторией откровенно, поскольку многие люди слушали её песни на протяжении двух десятилетий.

"Мы с вами 20 лет вместе, и мне не всё равно на вас. Вы для меня не возможность нажиться, вы — люди, которые проживали под наши песни свои жизни и доверяли нам своё счастье и горе, поэтому говорю с вами честно", – заявила Каменских.

Она также сказала, что с первого дня полномасштабной войны в международных СМИ называла Россию страной-агрессором и говорила о нападении на Украину.

В конце обращения она вновь подчеркнула, что не отказывалась от Украины. Каменских заявила, что продолжает любить свою страну и людей, которые в ней живут, но не хочет поддерживать то, что назвала "ура-патриотизмом".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Потап и Настя Каменских подверглись волне критики из-за видео, в котором они фактически оправдали свое публичное использование русского языка "свободой". Артисты сняли ролик на фоне роскошного отдыха на яхте, чем еще больше возмутили украинцев.

Еще раньше OBOZ.UA писал, что Потап и Настя попытались пошутить о Галкине в Юрмале, но опозорились. Пугачева без слов дала понять, что шутка не удалась.

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