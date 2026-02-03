'Я благодарна Зеленскому и Буданову'. Лидер белорусской оппозиции Колесникова рассказала, что ее поразило в Украине

Лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила, что благодарна президенту Украины Владимиру Зеленскому и тогдашнему руководителю ГУР Кириллу Буданову за помощь после освобождения из заключения. Она подробно описала обстоятельства своей перевозки из Беларуси и призналась, что до последнего не верила, что оказалась на территории Украины.

Колесникова рассказала в интервью российскому блогеру Юрию Дудю, что ее транспортировали с завязанными глазами и в наручниках, поэтому она не понимала, куда именно ее везут. По словам политика, ситуация напомнила предыдущие эпизоды принудительных перемещений.

Оппозиционерка вспомнила, что по прибытии ее встретил тогдашний руководитель украинской военной разведки: "Меня встречает Кирилл Буданов и говорит: "Мария Александровна, поздравляю, вы на территории свободной Украины". Я не поверила, что меня снова привезли в Украину".

По словам оппозиционерки, передача ее от Беларуси в Украину происходила на транзитной территории, где обычно проводят обмены военнопленных. Она вспомнила разрушенный асфальт после взрывов и большое количество военных вокруг.

Колесникова отметила, что украинская сторона обеспечила полное сопровождение: "Организация была на самом высоком уровне – как нас размещали, как оказывали медицинскую помощь, как сопровождали в бытовых вопросах. Помощь была очень крутая. И, конечно, я за это очень благодарна и Зеленскому, и Буданову".

Она также подчеркнула, что осознавала важность процесса освобождения и старалась не делать никаких шагов, которые могли бы ему помешать.

"Я понимала, какая огромная работа была проделана – и американской администрацией, и командой Трампа, и белорусской стороной, и Украиной, которая смогла нас принять. Это важный политический и, наверное, исторический процесс, и я не имею права ему помешать", – объяснила Колесникова свои мысли в то время.

Разговор с Зеленским и бомбежка в Чернигове

Оппозиционерка сообщила, что имела возможность лично поблагодарить президента Украины по телефону в день освобождения, а затем – во время видеосвязи.

"Это большое счастье, что они смогли так быстро все организовать для нас", – сказала она.

Во время пребывания в Украине Колесникова также стала свидетелем российских атак: "В какой-то момент происходила бомбардировка, и нам надо было идти в бомбоубежище. Это было в Чернигове. Тогда очень четко понимаешь, где находишься и что происходит со страной. Еще четче становится осознание того, какой ужас затеяла Россия с войной и с гибелью людей".

Позиция по войне

Колесникова заявила, что война должна быть остановлена, назвав ее катастрофой. В то же время на прямой вопрос о своей позиции относительно войны России против Украины она ответила уклончиво.

"Это катастрофа, конечно. Это должно прекратиться", – сказала она, но прямо не ответила на уточняющий вопрос "есть ли сейчас у вас позиция относительно войны России против Украины?"

Кто такая Мария Колесникова

Мария Колесникова была одной из ключевых фигур массовых протестов в Беларуси после президентских выборов 2020 года, которые сопровождались обвинениями в фальсификациях. Она присоединилась к штабу оппозиционного кандидата Виктора Бабарико, а после его ареста возглавила кампанию. Впоследствии штабы оппозиции объединились вокруг кандидатуры Светланы Тихановской.

В сентябре 2020 года Колесникову задержали. В том же году ее пытались принудительно депортировать в Украину, однако она порвала паспорт, после чего была арестована.

В 2021 году Минский областной суд приговорил оппозиционерку к 11 годам лишения свободы по обвинению в заговоре с целью захвата власти и действиях против национальной безопасности.

13 декабря 2025 года глава Беларуси Александр Лукашенко помиловал Колесникову вместе со 123 политзаключенными. Сначала ее передали в Украину, после чего она прибыла в Германию по приглашению местных властей.

