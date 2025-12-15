Германия заявила, что примет освобожденных лидеров белорусской оппозиции Колесникову и Бабарико

Германия заявила, что примет Марию Колесникову и Виктора Бабарико, которых режим Лукашенко освободил вместе с другими политическими заключенными. Германия заинтересована в поддержке белорусского демократического сообщества в эмиграции.

Как сообщило немецкое общественное вещание Tagesschau об этом в Берлине заявил министр внутренних дел ФРГ Александер Добрындт после решения Минска отпустить 123 оппонентов власти. Он отметил: "Поэтому мы сегодня же примем двух выдающихся оппозиционных политиков, которые находились в тюрьме".

Решение диктатора Лукашенко освободить политических заключенных стало неожиданным даже для части дипломатов. Колесникову и Бабарико после выхода на свободу вывезли в соседние страны, в частности Литву и Украину, а уже оттуда они готовятся к переезду в Германию. В Берлине говорят, что хотят создать для них безопасные условия и возможность продолжить политическую и общественную деятельность.

События 2020 года

Мария Колесникова была одной из лидеров массовых протестов в Беларуси после президентских выборов 2020 года, которые сопровождались обвинениями в масштабных фальсификациях. В сентябре того же года ее задержали, а затем приговорили к 11 годам лишения свободы по обвинению в заговоре с целью захвата власти.

Виктор Бабарико, многолетний банкир и менеджер, считался одним из самых рейтинговых соперников диктатора Лукашенко, но его не допустили к участию в выборах. После этого он также оказался за решеткой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в августе 2020 года в Беларуси Виктор Бабарико и глава его избирательного штаба Мария Колесникова объявили о создании политической партии "Разом"

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что Беларусь освободила 16 политических заключенных и может отпустить еще сотни в ближайшее время. Он назвал этот шаг "очень хорошим жестом" и похвалил незаконно избранного президента Александра Лукашенко за "сильное лидерство".