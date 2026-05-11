Взял паспорт РФ и сменил профессию: журналисты узнали сенсационные подробности жизни экс-украинца Андрея Доманского, который продвигал 'русский мир' на 'Интере'

Бывший ведущий телеканала "Интер" Андрей Доманский, который годами продвигал в эфире прокремлевские нарративы, получил российский паспорт и работает в подсанкционном российском банке. Соответственно, находится сейчас он на территории РФ.

Новые подробности о жизни телеведущего-предателя обнародовал журналист "Радио Свобода" и проекта "Схемы" Георгий Шабаев в Facebook. Как выяснилось, после побега из Украины Доманский не только осел в РФ, но и официально стал гражданином страны-террористки.

Журналист узнал из российских реестров, что новый паспорт ему выдали 17 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге. То есть в то время он уже находился в России, хотя в сети активно распространялась информация о его проживании в странах Балтии: Эстонии, Латвии или Литвы.

В марте 2023 года телеведущий Доманский начал работать разработчиком в компании "Совкомбанк Технологии" – IT-подразделении подсанкционного "Совкомбанка", который находится под международными санкциями из-за полномасштабной войны России против Украины.

Журналист Георгий Шабаев иронично заметил, что такая смена профессии могла показаться неожиданной: "Я сначала удивился – где Доманский, а где программирование? Но потом увидел, что он получил профильное образование в Одесском политехническом институте, а в одном из интервью рассказывал, что с детства хотел быть программистом. Что ж, как видим, его мечта осуществилась... в России".

Кроме работы в РФ, он узнал и об образе жизни Доманского после переезда. В январе 2024 года он вместе с семьей отдыхал в ОАЭ. Девять ночей в пятизвездочном отеле стоили почти полмиллиона рублей – это более 5 тысяч долларов по тогдашнему курсу.

При этом Шабаев обратил внимание, что до сих пор неизвестно, отказался ли Доманский от украинского гражданства. Георгий Шабаев предположил, что украинский паспорт может оставаться для него удобным для путешествий по Европе.

Что известно об Андрее Доманском

Телеведущий родился в Одессе. Он начинал свою карьеру на местном радио, а позже участвовал в проектах "Підйом", "Хто проти блондинок?", "Інтуїція", "Фабрика зірок", благодаря чему получил известность.

Доманский работал на телеканалах "1+1", а затем на "Интере", который в 2018-м попал в скандал из-за концерта, приуроченного к 9 мая. Кроме того, что мероприятие, которое организовали после аннексии Россией Крыма и начала войны на Донбассе, было насыщено Кремлевскими нарративами, Доманский успел отличиться возмутительным высказыванием об "украинских фашистах".

"Мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных шествий в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", – выдал ведущий, стоя на фоне огромной красной звезды с серпом и молотом.

В 2021-м Андрей Доманский хотел поехать в Беларусь, чтобы провести любимый фестиваль Александра Лукашенко "Славянский базар". Это вызвало серьезный резонанс в обществе, поэтому ведущий отказался от приглашения.

После 24 февраля 2022-го Доманский сперва неожиданно "переобулся". Он записал обращение к согражданам на украинском языке, во время которого похвалил волонтеров за усердную работу и несколько раз повторил слова "полуниця" и "паляниця". Однако в сети не поверили в искренность ведущего, поэтому вспомнили его пророссийские высказывания и оставили негативные комментарии. Чтобы избавиться от хейта, он удалил свои соцсети.

Ранее OBOZ.UA писал, что Лидия Таран, которая была гражданской женой Андрея Доманского, поделилась, что не поддерживает связь с экс-обранцем, кроме того, никак не влияет на его коммуникацию с их общей дочерью Василисой. В частности, она не согласовывает с Доманским и вопросы о жизни девушки, например выезд за границу после начала войны или обучение.

