Лидия Таран рассказала об отношениях с бывшим Андреем Доманским, который был рупором 'русского мира' и 'исчез' в 2022 году

Украинская телеведущая Лидия Таран поделилась, в каких отношениях находится со своим бывшим гражданским мужем Андреем Доманским, который долгое время продвигал пророссийские нарративы на отечественном телевидении. Журналистка отметила, что не поддерживает связь с экс-избранником, кроме того, никак не влияет на его коммуникацию с их общей дочерью Василиной.

В частности, по словам ведущей, она не согласовывает с Доманским и вопросы относительно жизни девушки, такие как выезд за границу после начала войны или обучение. Об этом она рассказала в интервью Маричке Падалко.

"Василине уже почти 18 лет. Она уже взрослая, чтобы как-то самой организовать свое общение с отцом так, как они хотят. Я не медиатор, это же не маленький ребенок, которым надо управлять. Это уже абсолютно отношения их двоих. Я к этому не причастна. Это если бы она еще маленькая была, что-то надо согласовывать, а сейчас уже нет", – поделилась журналистка.

Комментировала свои отношения с экс-избранником Лидия Таран и в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Ведущая отмечала, что не хочет рассказывать о Доманском публично, ведь в их истории уже давно поставлена точка: "В первой половине жизни я уже достаточно делилась личным – провела много лет в довольно публичном пространстве. Тогда и соцсети только появились, и желтая пресса – до конца еще не были понятны новые правила игры". Сейчас ведущая не хочет делиться с общественностью своими сердечными делами.

Однако о дочери Лидия Таран рассказывает довольно охотно. После начала большой войны они уехали во Францию, где Василина стала студенткой одного из самых престижных вузов Европы Sciences Po. Что интересно, девушка не бросала украинское образование и окончила школу в родной стране онлайн.

Что известно об Андрее Доманском

Телеведущий родился в Одессе. Он начинал свою карьеру на местном радио, а позже участвовал в проектах "Подъем", "Кто против блондинок?", "Интуиция", "Фабрика звезд", благодаря чему получил известность. Доманский работал на телеканалах "1+1", а затем на "Интере", что в 2018-м попал в скандал из-за концерта, приуроченного к 9 мая. Кроме того, что мероприятие, которое организовали после аннексии Россией Крыма и начала войны на Донбассе, было насыщено кремлевскими нарративами, Доманский успел отличиться возмутительным высказыванием об "украинских фашистах".

"Мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных шествий в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", – выдал ведущий, стоя на фоне огромной красной звезды с серпом и молотом.

В 2021-м Андрей Доманский хотел поехать в Беларусь, чтобы провести любимый фестиваль Александра Лукашенко "Славянский базар". Это вызвало серьезный резонанс в обществе, поэтому ведущий отказался от приглашения.

После 24 февраля 2022-го Доманский неожиданно "переобулся". Он записал обращение к согражданам на украинском языке, во время которого похвалил волонтеров за усердную работу и несколько раз повторил слова "полуниця" и "паляниця". Однако в сети не поверили в искренность ведущего, поэтому вспомнили его пророссийские высказывания и оставили негативные комментарии. Чтобы избавиться от хейта, он удалил свои соцсети.

В 2023 году стало известно, куда исчез Андрей Доманский. Как рассказал ведущий Слава Демин, его коллега переехал в одну из стран Балтии – Эстонию, Латвию или Литву. Он отметил, что Доманский пересек границу на законных основаниях как многодетный отец.

