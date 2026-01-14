Выступление на празднике россиянки обернулось неожиданным 'бумерангом': Светлану Лободу назвали 'террористкой' в России

В России разгорелся скандал вокруг украинской певицы Светланы Лободы, которая в последнее время выступает только за границей. После частного выступления артистки на Пхукете для российских граждан в пропутинских Telegram-каналах появились заявления о возможном признании ее "террористкой и экстремисткой".

Инициативу уже публично поддержали отдельные российские "общественные деятели", которые обратились в Генпрокуратуру РФ с требованием проверить деятельность певицы. Глава так называемого Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин просил оценить возможную материальную поддержку Лободой украинских военных и рассмотреть вопрос внесения ее в список террористов и экстремистов.

По словам Бородина, выступление артистки для состоятельной россиянки во время так называемого "СВО" недопустимо, тем более учитывая то, что Лободе запрещен въезд в Россию на 50 лет.

Российская певица Виктория Цыганова также отреагировала на видео с корпоратива, утверждая, что Лобода выступала на празднике "хозяйки шахт", и назвала это "абсолютным ужасом". Она подчеркнула, что деньги, полученные от заказчицы, могли быть использованы для поддержки ВСУ, на что Лобода неоднократно намекала в своих публичных выступлениях.

Видео с частного празднования, на котором певица со сцены обращается к "Елене Александровне", обнародовал Бородин. Путинист публично заявил, что заказывать украинскую артистку, которая открыто поддерживает Украину, во время войны является "недопустимым".

Отметим, 11 января Светлана Лобода выступила на дне рождения российской бизнесвумен Елены Дробиной на Пхукете в Таиланде. Речь идет о бывшем топ-менеджере угольной отрасли России, которая ранее занимала руководящие должности в компаниях "Кузбассразрезуголь" и "Разрез Южный", а ныне является основательницей нескольких бизнес-структур.

Российские медиа утверждают, что гонорар Лободы за частный корпоратив мог составлять примерно 15 миллионов рублей (более 8 миллионов гривен). Эту же цифру в комментариях российским изданиям озвучивал продюсер Сергей Дворцов, отмечая, что это якобы вдвое меньше, чем артистка требовала за подобные выступления ранее.

Сама Светлана Лобода пока публично не отреагировала на обвинения и требования о проверках. При этом ранее певица неоднократно заявляла, что не планирует возвращаться в Россию с концертами ни при каких условиях, подчеркивая свою позицию после начала полномасштабного вторжения.

