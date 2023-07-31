Вышла замуж за 'двойника' Энрике Иглесиаса: как сложилась судьба суррогатной матери, которой приписывали рождение детей Пугачовой. Фото

Известная российская певица Алла Пугачева и ее муж, телеведущий и пародист Максим Галкин, который открыто поддерживает Украину в войне с Россией, стали родителями совместных детей осенью 2013 года. У пары родились двойняшки, которым дали имена Лиза и Гарри. Примадонне на тот момент было уже 64 года, так что для поклонников было очевидным, что наследников звездной паре родила суррогатная мать. Ее личность супруги раскрывать не стали, но российские пропагандисты не упустили возможности покопаться в чужом белье.

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Так, один из главных кремлевских рупоров Борис Корчевников нашел голубоглазую блондинку из Казани Елену Ширинину, которой приписали материнство двойняшек. Позже эту информацию опроверг Галкин, да и сама женщина заверила, что не рожала детей артистам. OBOZREVATEL решил рассказать, что известно о Ширининой, а также показать, как изменились Лиза и Гарри, которым скоро исполнится 10 лет.

После рождения мальчика и девочки Корчевников сделал о них целую программу, а для того, чтобы добавить в нее эксклюзива, пригласил в студию Елену Ширинину. Женщина действительно была суррогатной матерью и родила какой-то паре двойняшек, не уточняя, какой именно. Однако передача намеренно была выстроена таким образом, что зрители даже не усомнились: мама Лизы и Гарри – женщина из Казани.

После этого к Ширининой вырос общественный интерес. Ей пришлось столкнуться не только с чрезмерной заинтересованностью публику, но и с хейтом.

Позже Галкин сделал заявление: "Елена не имеет к нам никакого отношения. Она не наша суррогатная мама. Она ни в чем не виновата. Никаких тайн она не раскрывала, она никем не ангажирована, кроме проблем и преследования эта слава ей ничего не приносит. Эта ложь публикуется и тиражируется масштабно каждый год. Моя семья уже привыкла ко лжи в СМИ, у нас уже иммунитет, но в случае с человеком неизвестным такая ложь причиняет большой вред жизни, репутации, родным".

А сама Елена написала открытое письмо, в котором четко заявила: "Я не была сурмамой для Пугачевой!"

Важно отметить, что Лиза и Гарри, несмотря на то, что выносила их суррогатная мама, – биологические дети звезд. Дело в том, что еще за 12 лет до их рождения Пугачева прошла процедуру по заморозке яйцеклеток. Именно из этой яйцеклетки, замороженной в 2001-м, на свет и появились двойняшки. Очевидно, уже тогда примадонна и шоумен планировали общих наследников, ведь примерно в тот же период они начали встречаться.

Впрочем, после полномасштабного вторжения, когда Галкин осудил российскую агрессию, а Пугачева с детьми покинула страну-террористку и эмигрировала в Израиль, интерес пропагандистов к Ширининой вернулся.

Стало известно, что женщина вышла замуж. Ее избранника называют "двойником Энрике Иглесиаса". Впрочем, такого образа придерживается и сам мужчина, который публикует на своей странице коллажи-фотосравнения с испанским певцом.

Елена по-прежнему живет в Казани, работает в страховой компании и, судя по профилю в соцсетях, воспитывает троих детей. Она отказывается общаться с журналистами. Очевидно, прошлого опыта ей хватило.

Тем временем Лиза и Гарри живут с мамой и папой заграницей. Известно, что после эмиграции из страны-террористки они пошли в частную израильскую школу, где за год обучения их звездным родителям приходится платить больше 30 тысяч долларов (больше миллиона гривен).

Максим Галкин регулярно публикует в своих соцсетях снимки наследников: показывает архивные и свежие фото.

Как писал OBOZREVATEL, Алла Пугачева впервые вышла замуж, когда ей было всего 20 лет, а избранником примадонны стал цирковой артист Миколас Орбакас. Их брак длился всего четыре года и был разорван в 1973-м. За это время у пары успела родиться дочь – исполнительница Кристина Орбакайте. Как сложилась судьба первого супруга артистки – читайте в нашем материале.

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