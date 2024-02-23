Выглядит на 20 лет младше. Рассела Кроу, которому скоро 60, не узнали на новых фото: как изменилась звезда 'Гладиатора'

Звездный актер "Гладиатора" Рассел Кроу удивил сеть новой фотографией, из-за которой поклонники заявили, что 59-летний актер помолодел аж на 20 лет. Его эликсиром молодости стало отсутствие "серебряной" бороды, которую он растил около пяти лет.

Впрочем, еще одной потрясающей новостью стал намек на продолжение своей карьеры, получив юбилейную двадцатую роль в кино, из-за чего звезда, похоже, и побрился. "Актер готовится №20. Первое бритье с 2019 года", – такое загадочное описание получило опубликованное фото в соцсети X.

На самом деле актер последние 5 лет был неразлучен со своей седой бородой. Он лишь иногда корректировал ее, но тотально не менял образ. Любители утверждают, что сейчас Кроу напоминает себя в молодости. Со времен съемки фильма "Гладиатор", а это 2000 год, облик звезды трансформировался: закруглилось лицо и телосложение, опустились глаза и появилась борода.

Решение избавиться от лишних волос на лице дружески поддержали подписчики. "Вау, вы выглядите на 20 лет моложе!", "Выглядит хорошо! Приятно, что вы изменили его [имидж] и побрились. У вас хорошее лицо, оно скрывалось за этими волосами", "Возраст сделал вас гораздо интереснее. И не стоит прятать свое красивое лицо", – писали они.

В 2024 году актер также не оставит поклонников без удовольствия от его игры в долгожданном научно-фантастическом фильме "Крэйвен-охотник", который должен появиться на экранах 30 августа. Впрочем, ценителей кино, похоже, ожидает еще одна лента с Расселом Кроу, ведь тизер экшена этого года уже представлен, и в нем актер с бородой.

Звезда очень редко рассказывает подробности своей личной жизни. Но его бывшая жена актриса Даниэль Спенсер активно публикует в Instagram фото с сыновьями и их отцом. Так Рассел недавно отправился в отпуск с уже взрослыми детьми, Чарльзом и Теннисоном, в Рим, Италию. Женщина опубликовала семейную фотографию на фоне культового фонтана Треви.

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