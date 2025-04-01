'Выбила сетку в окне и прыгнула': жена Кошевого ошеломила, как их старшая дочь убегала из дома

Жена украинского шоумена и актера Студии "Квартал 95" Евгения Кошевого – Ксения рассказала о сложном периоде в воспитании их старшей дочери Варвары. По словам избранницы юмориста, девушка очень нелегко переживала переходный возраст, так что в семье довольно часто возникали споры, а наследница даже убегала из дома через окно.

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Ксения Кошевая вспомнила, что в тот период жизни дочь связалась с нелучшей компанией, к которой уходила тайно от родителей. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале Славы Демина.

"Варя была сложной с 11–12 лет. Было такое: то хочет, то не хочет, туда уйду, а туда – нет. Было время, когда она убегала из дома где-то в 13 лет куда-то к друзьям. Догоняли и забирали. Впервые это произошло, когда мы были у мамы. На первом этаже есть гостевая комната, Варя выбила сетку в окне и с первого этажа прыгнула и побежала. Видимо, потому что мы ее не понимали так, как она хотела. Мы постоянно разговаривали, но она совсем не слышала", – поделилась жена шоумена.

Как отметила Ксения Кошева, к счастью, им удалось преодолеть этот сложный период. Они с дочерью проговорили все проблемы и обращались за помощью к психологу, чтобы окончательно наладить отношения. Избранница Евгения Кошевого отметила: со временем осознала, что на такое поведение Варвары непосредственно повлияли и определенные ошибки в воспитании, поэтому они попросили прощения друг у друга.

"Я просила прощения неоднократно. И Женя. Мы нашли общий язык, да и она сказала: "Простите, пожалуйста, за то, что я такое творила", – добавила Ксения Кошева.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Тоня Матвиенко рассказала о кардинальных изменениях в поведении 9-летней дочери.

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