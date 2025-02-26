'У Нины какой-то кризис': Тоня Матвиенко рассказала о кардинальных изменениях в поведении 9-летней дочери

Заслуженная артистка Украины Антонина Матвиенко призналась, что из-за переходного возраста поведение ее младшей дочери Нины сильно изменилось. По словам исполнительницы, 9-летняя девочка стала грубее общаться со старшими и демонстрировать непростые черты своего характера.

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Об этом певица рассказала в комментарии для ТСН. Она отметила, что в непростой период жизни наследницы пытается поддерживать ее и делать все возможное, чтобы найти общий язык.

"Я сейчас вижу, что у Нины какой-то кризис. Она стала более непростой по характеру, ничего не хочет, многое ей не нравится, будто потеряла желание ко всему. Как справляемся? Терплю, объясняю, что некрасиво так говорить, что с родителями и старшими нельзя отвечать грубо. Учу, стараюсь поддерживать", – поделилась артистка.

Кроме того, как отметила Тоня Матвиенко, с годами ее дочь изменила отношение и к публичным мероприятиям. Если раньше Нина могла легко выйти на сцену и исполнить ту или иную композицию с папой – Арсеном Мирзояном, то теперь пытается избегать подобных выступлений. 43-летняя знаменитость отметила, что не давит на наследницу из-за выбора профессии.

"Заставить ребенка выйти на сцену – это чрезвычайно сложно, настоящая колоссальная работа. Я вижу, что ей становится все труднее выступать, она стесняется, а застенчивость на сцене только мешает. Там нельзя колебаться или бояться. Если она сама когда-нибудь захочет петь, я, конечно, буду только "за". Посмотрим, вдохновит ли наше творчество ее выбрать этот путь в будущем, или, наоборот, с возрастом она категорически скажет "нет", – добавила исполнительница.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Тоня Матвиенко резко отреагировала на упреки, что полюбила Мирзояна, когда тот был женат.

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