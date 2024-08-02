'Вы стареете, как лучшее вино': 57-летняя Сальма Хаек в купальнике ошеломила сеть. Видео

57-летняя актриса Сальма Гаек продемонстрировала фигуру в непринужденном пляжном образе. Звезда поделилась фотографиями с отдыха у бассейна, встречая последний месяц лета.

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Кроме того, знаменитость опубликовала видео на своей Instagram-странице, где она ныряет в воду в зеленом купальнике с розовым узором. Топ от бикини Хаек, которую можно носить разными способами, она одела так, чтобы подчеркнуть талию завязками, разместив узелок спереди.

Поклонники выразили свое восхищение от внешности 57-летней киноактрисы в комментариях:

"Вы не стареете? Вы все еще молоды. В чем ваш секрет красоты?"

"Думаю, август уже заждался вас".

"Вы стареете, как лучшее вино".

"57 лет и все еще одна из самых горячих женщин на Земле".

"Мне нравится ваша естественная красота".

Весной 2024 года Хаек удивила фанатов молодым видом, посетив гламурный вечер в честь 60-й Венецианской биеннале со своим мужем Франсуа-Анри Пино и 23-летней падчерицей Матильдой. У присутствующих создалось впечатление, что 57-летняя звезда – это сестра юной девушки, а не мачеха. Подробности – в нашем материале.

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