Как две сестры. 57-летняя Сальма Хаек и ее 23-летняя падчерица вышли в люди в ослепительных платьях с пайетками

Голливудская киноактриса Сальма Хаек появилась на гламурном ужине в честь 60-й Венецианской биеннале со своим мужем Франсуа-Анри Пино и 23-летней падчерицей Матильдой. У присутствующих создалось впечатление, что 57-летняя звезда – это сестра юной девушки, а не мачеха.

Событие произошло 17 апреля, пишет журнал People. Знаменитость выбрала для выхода на публику ультрамариново-голубое платье без бретелек, которое подчеркнуло ее фигуру и зону декольте.

Наряды Хаек были усыпанное паетками – от выреза до края юбки с бахромой, который позволил увидеть ее каблуки. Актриса дополнила образ миниатюрной сумочкой. Макияж селебрити включал сиреневый смоки-айс и персиковые нюдовые губы, что подчеркнуло ее кудри и укладку.

23-летняя Матильда, которую Франсуа-Анри делит со своей бывшей женой Дороте Лепер, пошла по стопам Хаек, что касается моды. Модель сияла в платье с пайетками без бретелей и серебряной бахромой. Дизайн также имел прямое декольте. Волосы она заплела в распущенную косу набок, что позволило продемонстрировать массивные серьги с жемчугом.

Сальма стала мачехой для Матильды и ее двух братьев, Франсуа и Огюстена, когда они с Франсуа-Анри поженились в 2009 году. "Я всегда хотела иметь много детей. Мое тело, на удивление, разрешило родить одного ребенка. Огромным благословением стало то, что у моего мужа было трое", – сказала она в одном из интервью.

Ранее Матильда рассказывала о своей связи с Хаек, поделившись тем, что у актрисы "есть успокаивающее пламя". Она также многому научилась у мачехи: "Я сопровождала ее на съемках. Я могла наблюдать, как она справляется со своим расписанием, как учит реплики ночью".

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