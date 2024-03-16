Вы никогда не увидите Билла Гейтса, Марка Цукерберга и других миллиардеров в дорогих брендах. И вот почему

Всегда интересно, почему такие миллиардеры, как Билл Гейтс і Марк Цукерберг, не следят за новинками люксовых брендов и появляются на светских мероприятиях в привычной одежде. Оказываются ответ находящийся в их голове – эти люди просто имеют другие ценности и не считают дорогие вещи достойными больших вложений.

Основатель Microsoft Билл Гейтс вообще не запаривается над роскошным видом. Он почти никаких средств не тратит на одежду и аксессуары. Как отмечает GQ, часы, которые то и дело красуются у него на руке – всего-навсего Casio за меньше, чем $100. Но Гейтс любит инвестировать деньги в собственные путешествия.

А основатель Facebook Марк Цукерберг несколько лет не изменял одной и той же паре кроссовок New Balance. Собственный шкаф он пополняет только повседневной одеждой и джинсами.

На их примере можно понять, что кроме одежды есть еще немало вещей, на которые миллиардеры не любят раскошеливаться, ведь понимают, что иначе богатство не может длиться долго. В частности, выходцы Кремниевой долины точно знают, каким трудом им удалось достичь десятизначных цифр на счетах.

Оба из вышеупомянутых миллиардеров имеют даже определенные лайфхаки для упрощения рутины с выбором ежедневной одежды. Например, Гейтс предпочитает функциональность и практичность, поэтому составляет простые образы из рубашек, брюк и пиджаков. В свою очередь Цукерберг также имеет собственную схему – покупает только серые футболки и свитшоты.

Чтобы объяснить важность этого мировосприятия, GQ привел пример из фильма "Открытый чек", в котором парень, получив куш потратил все на собственные желания, вместо того, чтобы инвестировать средства в какое-нибудь дело, которое будет приносить немалый доход. Поэтому все его "запасы" очень быстро потратились так, будто их и не было.

Наверное, поэтому миллиардеры до сих пор остаются миллиардерами – потому что проживают привычную, строгую жизнь, в которой умеют правильно распоряжаться деньгами.

Как утверждает GQ, дорогая рубашка или платье – приятная роскошь и никто не запрещает потратить на это несколько тысяч, но эти вещи точно не помогут улучшить личную жизнь или карьеру.

Ранее OBOZ.UA писал, что Билл Гейтс и Марк Цукерберг были приглашены на предсвадебные празднования сына самого богатого человека Индии Ананта Амбани и дочери миллиардера Радхики Мерчант.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!