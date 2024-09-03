Второго самого высокого человека в мире заставили спать на полу в паралимпийском поселке. Фото

Второй самый высокий человек в мире Мортеза Мехрзад столкнулся с неудобством во время участия в Паралимпиаде-2024, которая продолжается в Париже. Игрок мужской национальной сборной Ирана по сидячему волейболу, рост которого 247 сантиметров, был вынужден спать на полу в паралимпийском поселке.

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36-летний парень родился с редким заболеванием, которое называется акромегалией. Оно влечет за собой чрезмерный рост частей тела. Когда юноше исполнилось 16 лет, его рост превышал почти 183 сантиметра. В возрасте 15 лет он также перенес серьезный перелом таза, в результате чего его правая нога перестала расти и стала примерно на 15 сантиметров короче левой, пишет Metro.

Главный тренер сборной Ирана Хади Резаи заметил Мехрзада, когда тот появился на реалити-шоу в 2011 году, где рассказал о своем состоянии и образе жизни. С тех пор, как его подтолкнули играть в волейбол сидя, Мортеза выиграл две золотые паралимпийские медали и завоевал два титула чемпиона мира по волейболу.

Он считается легендой в своем виде спорта. Однако чемпиону пришлось спать на полу в паралимпийском поселке, поскольку "специальные кровати" не были продуманы заранее. "В Токио [2020], да, они сделали специальную кровать, но, к сожалению, не здесь [в Париже 2024]", – сказал Резаи в интервью Olympics.com.

Несмотря на то, что спортсмен будет спать на полу, он остается оптимистично настроенным на соревнование. "Для него не имеет значения, будет ли он лежать на полу, не будет ли достаточно еды. В любом случае, он думает о том, чтобы стать чемпионом", – подчеркнул тренер иранца.

Иран пытается сохранить свое лидерство в волейболе сидя на Паралимпийских играх, выиграв семь из девяти турниров, в которых они принимали участие, начиная с Паралимпиады в Сеуле в 1988 году. Резаи назвал Мехрзада "лучшим игроком" в своей команде и считает, что его история должна вдохновлять людей по всему миру. "Мортезу можно считать лучшим игроком нашей команды, – сказал он. – На самом деле, если посмотреть на него, когда ему было 12 лет, никто не обращал на него внимания, но когда он стал сидячим волейболистом, его знают и уважают по всему миру".

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