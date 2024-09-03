Финалистка 'Мисс Южная Африка' стала королевой красоты в другой стране после скандала из-за национальности. Фото

Бывшая участница конкурса "Мисс Южная Африка", которую преследовали через национальную принадлежность, была коронована 1 сентября, как "Мисс Вселенная Нигерия", что положило конец тяжелому периоду в жизни конкурсантки. 23-летняя студентка юридического факультета Чидима Адетшина, родившаяся в Южной Африке в семье нигерийца, отказалась от участия в предыдущем соревновании "ради безопасности и благополучия моей семьи". Это произошло после того, как пользователи захейтили ее за национальность.

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"Я очень горжусь собой и очень благодарна за любовь и поддержку, – сказала Адетшина в интервью AFP через несколько минут после того, как она была коронована в Лагосе. – Это то, чего я всегда хотела, и я очень рада, что у меня есть второй шанс добиться этого". Об этом сообщает The Guardian.

Нигерийское происхождение красавицы послужило причиной жестоких ксенофобских оскорблений и вызвало споры, когда в июле ее объявили финалисткой конкурса "Мисс Южная Африка". Несмотря на то, что Чидима не была в стране 20 лет, организаторы нигерийского конкурса пригласили ее поучаствовать в финале, заявив, что для нее это шанс "представить родину своего отца на международной арене".

"Нам всем нужно покончить с ксенофобией... с трайбализмом, – сказала Паула Эзенду, занявшая первое место на "Мисс Южная Африка". – Мы все – одна семья. Мы все люди". Адетшина настаивает на том, что она любит Южную Африку, несмотря на споры, и благодарна за поддержку со стороны страны. Красавица будет представлять Нигерию на международном конкурсе "Мисс Вселенная" в ноябре. "Я знаю, что мы победим", –сказала она журналистам.

Напомним, Адетшина рассказывала, что родилась в Соуэто, южноафриканском городке рядом с Йоханнесбургом, и выросла в Кейптауне. Спор вокруг ее национальности повлек за собой расследование, и организаторы "Мисс Южная Африка" обратились в министерство внутренних дел страны с просьбой проверить ее право на участие в конкурсе.

После первичной проверки департамент объявил, что мать Чидимы, возможно, украла личные данные другого человека, чтобы получить гражданство Южной Африки. Однако в заявлении было добавлено, что Адетшина "не могла участвовать в предполагаемых незаконных действиях своей матери, поскольку в то время она была младенцем". Через день после объявления красавица отказалась от участия в конкурсе. Подробности – в нашем материале.

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