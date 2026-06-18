Вся улица почти сгорела: Могилевская показала руины после взрыва рядом с ее домом. Видео

Украинская певица Наталья Могилевская показала последствия российского удара, который произошел недалеко от её дома во время массированной атаки РФ на Киев в ночь на 15 июня. По словам артистки, ракета практически уничтожила соседнюю улицу – там выгорела значительная часть домов.

Видео дня

Через несколько дней после обстрела певица вышла на связь с подписчиками в InstaStories и рассказала, как переживает последствия той ночи. Артистка призналась, что до сих пор находится в стрессовом состоянии, которое сказалось и на ее здоровье.

"Не зря мы волновались, ведь соседнюю с нами улицу в ту ночь почти полностью снесло ракетой, она почти вся сгорела. Я сегодня в стрессе, обострились все имеющиеся болезни, вместе с простудой. Лежу, хотя на улице лето. Я в стрессе и уже третий день никакая", – рассказала артистка.

Могилевская также показала видео из одного из киевских пабликов, на котором запечатлены последствия удара. На кадрах видна большая воронка на дороге, сгоревшие дома вблизи эпицентра взрыва, поврежденные деревья и пожар, охвативший дома после взрыва.

В то же время точно неизвестно, пострадал ли дом самой певицы. Могилевская не сообщала о состоянии своего жилья после атаки. Новое видеообращение она записывала дома, однако делать из этого однозначные выводы о последствиях для ее жилья невозможно.

Стоит отметить, что после массированного обстрела артистка почти три дня не появлялась на публике. Только сейчас она поделилась подробностями того, что происходило неподалеку.

Напомним, в ночь на 15 июня Наталья Могилевская публиковала видеообращение во время самой атаки. Тогда она показала, как пряталась вместе с дочерьми во время воздушной тревоги.

"К сожалению, сегодня это только начало... Уже нет ни слов, ни слёз... Держимся... Все в укрытие, у кого оно есть", – написала певица той ночью.

Как сообщал OBOZ.UA, на ее обращение отреагировала даже Алла Пугачева, хотя и ограничилась лаконичным комментарием – с одним-единственным смайликом. Она опубликовала сложенные вместе ладони, которые обычно используют как знак молитвы, поддержки, сочувствия или надежды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!