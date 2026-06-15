Алла Пугачева отреагировала на массированный удар по Украине одним смайликом

Российская певица Алла Пугачева, которую в РФ не любят из-за ее симпатий к украинцам, отреагировала на массированный удар РФ по Украине, который произошел в ночь на 15 июня. Артистка оставила комментарий под публикацией украинской певицы Натальи Могилевской, которая показала, как ее семья переживала очередную атаку на Киев.

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Во время ночного обстрела Могилевская опубликовала в Instagram видео, на котором сидит рядом с дочерью под звуки взрывов в укрытии. Певица призвала не игнорировать воздушные тревоги и по возможности находиться в безопасных местах.

"К сожалению, сегодня это только начало... Уже нет ни слов, ни слез... Держимся... Все в укрытие, у кого оно есть", – написала Могилевская.

Среди тех, кто отреагировал на публикацию, была Алла Пугачева. Артистка не оставила развернутого комментария, а опубликовала лишь один эмодзи – сложенные вместе ладони.

Этот символ обычно используют как знак молитвы, поддержки, сочувствия или надежды. В контексте поста Могилевской такую реакцию Пугачевой можно трактовать как выражение сопереживания в связи с последствиями российской атаки.

В ночь на 15 июня Россия совершила очередную массированную атаку на Украину. По предварительным данным, оккупанты применили более 50 ракет и более 400 беспилотников различных типов. Взрывы раздавались в Киеве, Харькове, Днепре и других городах.

Наибольшие разрушения понесла столица. В разных районах Киева были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, возникли масштабные пожары. По состоянию на утро известно о десятках пострадавших и погибших.

Как сообщал OBOZ.UA, во время обстрела 15 июня Россия нанесла удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры. Беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар.

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