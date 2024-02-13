'Встреча' с НЛО, средний палец России и тяжелые болезни: чем удивлял мир Робби Уилльямс, которому исполнилось 50 лет

Известный британский певец Робби Уильямс 13 февраля отмечает юбилей – 50-летие. Артист периодически поражает мир не только своими песнями, но и странными историями, громкими выходками и рассказами о "тяжелых болезнях".

По случаю дня рождения исполнителя OBOZ.UA решил вспомнить самые интересные эпизоды из жизни британца, сделавшие его звездой в прессе. У Робби Уильямса есть репутация не только талантливого артиста, но и скандалиста, пережившего суды, общественное осуждение и клевету относительно ориентации.

Встреча с НЛО

Приблизительно пять лет назад СМИ всколыхнула новость о "встрече" звезды с инопланетной жизнью, которая якобы произошла на Земле. Певец увлекался темой, связанной с НЛО, с 2008 года и даже на время исчез из информационного пространства ради более глубокого исследования.

По словам звезды, он с группой единомышленников посетил таинственное Ранчо Скинуокер в штате Юта, где якобы увидел над головой что-то похоже на корабль инопланетян.

"Я видел несколько странных вещей. Я испытал явления, которые я не могу объяснить. Однажды я видел прямо над собой, и если бы у меня был теннисный мяч, я мог бы ударить его теннисным мячом", – рассказывал певец , отмечая, что перед этим не употреблял алкоголь.

Средний палец России

В 2018 году Уильямс поехал в Россию на открытие Чемпионата мира по футболу, из-за чего подвергся беспощадной критике со стороны украинцев и иностранцев, осуждавших Кремль за вторжение в Украину.

Однако уже во время церемонии открытия певец удивил зрителей неоднозначной выходкой. Он показал камере средний палец, что увидели миллионы зрителей.

Мнения относительно адресата этого жеста разделились: некоторые решили, что грубое движение рукой означало пренебрежение к россиянам, подруга Робби предполагала, что певец "обратился" к хейтерам, а авторитетная газета Daily Mail писала, что средний палец – "отношение к помпезному цирку, устроенного Путиным".

Тяжелые болезни

Приблизительно в тот же период артист заявил, что подозревает у себя тяжелое заболевание. Он предполагал, что страдает синдромом Аспергера или аутизмом, потому что испытывает проблемы с памятью.

Уильям также не исключил, что может страдать психическим заболеванием, добавив, что в его голове "все очень сложно". Не легче ему переносить и диагностированные болезни.

Во время исполнения одного из своих многочисленных хитов на концерте в 2023 году Уильямсу вдруг не хватило воздуха, поэтому он остановил выступление. Певец объяснил, что чувствует себя плохо из-за перенесенного COVID-19.

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