Из 'гадкого утенка' к секс-символу: как менялась Вера Брежнева и почему не нашла счастья в личной жизни

Певицу Веру Брежневу из Днепродзержинска часто называют "секс-символом" шоубиза и одной из самых красивых украинских артисток. Такую славу она получила, когда стала солисткой "ВИАГры" и оказалась одной из немногих участниц трио, которая смогла добиться потрясающего успеха и в сольной карьере. Впрочем, сама себя звезда очень долго не считала привлекательной.

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Как это часто бывает, комплексы из-за внешности тянулись за исполнительницей с детства. В школьные годы она не была самой популярной или желанной девушкой, а иногда даже сталкивалась с травлей. OBOZ.UA по случаю дня рождения Веры Брежневой, которая 3 февраля отмечает 42-летие, решил вспомнить, какой была звезда в детстве.

Школьные годы и комплексы

О том, что будущую певицу в школе дразнили, рассказала ее мама. Одноклассники придумывали для Веры Брежневой обидные прозвища и насмехались над ней.

В те годы школьница носила короткую прическу, очки и не отличалась модными образами. Семья знаменитости жила бедно, поэтому она вынуждена была помогать матери. Брежнева торговала на рынке, мыла полы, нянчилась с детьми и бралась за другую оплачиваемую работу.

Первые шаги к успеху

Ситуация кардинально поменялась в 2000-х. Мама всегда верила, что из "гадкого утенка" ее дочь-артистка вырастет в красивого лебедя и заставит мир знать ее имя.

Когда будущий муж Брежневой – Константин Меладзе – разглядел в ней потенциал, изменения претерпел прежде всего стиль юной вокалистки. Узнаваемые белые локоны, откровенная одежда, подчеркивавшая фигуру, и яркий макияж помогли певице почувствовать себя увереннее.

Повлияло на самооценку украинки и то, насколько успешной стала группа "ВИГра". Артисток начали узнавать на всем постсоветском пространстве, а у самой Брежневой появилось множество преданных поклонников.

Собственный стиль

Очень долго образ звезды был продиктован тем, какой ее хотели видеть в "ВИАГре": соблазнительной, развязной и яркой. Однако после того, как исполнительница начала сольную карьеру, ее стиль начал меняться.

Сейчас певица предпочитает более скромную одежду, неяркий макияж и простые прически. Канули в небытие платья с вырезом до ягодиц, а на их место пришли очень лаконичные, изысканные наряды.

Вере Брежневой уже не нужны полупрозрачные вещи, декольте и экстримальное мини, чтобы чувствовать себя привлекательной. Ее гораздо чаще можно увидеть в джинсах, худи и сдержанных нарядах, чем в откровенной одежде.

Личная жизнь

И хотя исполнительницу преследует слава "секс-символа", в личной жизни она счастья не нашла.

В 19 лет тогда еще студентка впервые влюбилась в Виталия Войченко, ставшего отцом ее дочери. Мать Брежневой рассказывала, что звезда разочаровалась в избраннике, а он – уже успешный чиновник – еще очень долго признавался, что жалел о разрыве.

В 2006 году певица вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана, но через 6 лет развелась. Исполнительница признавалась, что чувствовала себя несчастной и много плакала, но позже выяснилось, что в этой истории не все так просто.

Речь идет о Константине Меладзе, с которым, как стало известно спустя много лет, исполнительница имела роман, пока он был женат. Об измене рассказывала бывшая жена Меладзе, и на это указывает, что продюсер и его подопечная в 2015 году все же поженились.

Лишь в 2022 году, когда от супругов требовали однозначной позиции относительно войны, Брежнева и Меладзе расстались.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Валерий Меладзе назвал причину развода брата с Верой Брежневой. Как оказалось, дело не в разногласии политических взглядов.

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