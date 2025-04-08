Всплыло архивное фото с Зеленским и другими 'кварталовцами' до полномасштабной войны

7 апреля юморист, актер и телеведущий Евгений Кошевой отметил свой 42-й день рождения. По случаю праздника футболист, бывший игрок донецкого "Шахтера" и "Днепра" Артем Федецкий показал архивное фото, где вместе с Кошевым изображены другие звезды "Квартала 95", в том числе и действующий Президент Украины Владимир Зеленский.

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Фотография появилась в его InstaStories. В кадре – пятеро улыбающихся мужчин, среди которых – четыре "кварталовца" – в неформальной атмосфере. Снимок был сделан задолго до полномасштабной войны, вероятно, во времена, когда Владимир Зеленский еще не занимал пост главы государства, а вместе с "кварталовцами" выступал на сцене с шутками, миниатюрами и концертными программами.

В подписи к снимку Федецкий тепло обратился к имениннику: "Брат, поздравляю с днем рождения! Крепкого тебе здоровья, семейного тепла, уюта и мира!"

Напомним, Евгений Кошевой – один из известнейших участников студии "Квартал 95". Его карьера тесно связана с Владимиром Зеленским: вместе они творили не только популярные юмористические шоу, но и строили бренд, который на многие годы стал частью телевизионной культуры Украины. После начала президентства Зеленского Кошевой остался в медиасфере, а сейчас продолжает публично поддерживать украинское войско и выражать гражданскую позицию в условиях войны.

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