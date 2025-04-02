Их не испугали популярность и скандалы: как выглядят супруги актеров 'Квартала 95'. Фото

Построить крепкие отношения с публичными людьми может быть довольно нелегко, ведь нередко знаменитость оказываются в центре громких скандалов, а популярность не позволяет сохранять личную жизнь приватной. Однако актеры Студии "Квартал 95" доказали, что, несмотря на эти препятствия, вполне реально найти "своего" человека и создать крепкую семью.

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Так, например, Степан Казанин женился на своей избраннице, когда ему было всего 18 лет, однако смог пронести любовь спустя много лет, а Юрий Ткач преодолел серьезный кризис в отношениях и остаться с женой. OBOZ.UA расскажет, что известно об избранницах "кварталовцев" и как они выглядят.

Евгений Кошевой

Как рассказала Ксения Кошевая в интервью Славе Демину, с Евгением Кошевым она познакомилась в одном из столичных клубов. Шоумен пришел в заведение с товарищем, который знал подругу женщины, и они оказались в одной компании. Звезда "Квартала 95" признавался, что влюбился в будущую избранницу с первого взгляда, а вот в Ксении Кошевой романтические чувства возникли не сразу.

Она вспомнила, что после первой встречи актер не связывался с ней в течение трех месяцев, а затем неожиданно поздравил с Новым годом и пригласил в дом, который арендовал с друзьями. Тогда Кошевая ему отказала, однако юморист не оставлял попыток завоевать сердце любимой, и у него это, наконец, получилось.

Избранница звезды "Квартала 95" развивает собственный бренд одежды PICO. Свое дело она начинала с пошива детских вещей, а сейчас производит образы для женщин. Она призналась, что дело не приносит большого количества заработков.

Супруги воспитывают двух дочерей: Варвару и Серафиму.

Юрий Великий

Актер долгое время держал свою личную жизнь в тайне и ничего не рассказывал об избраннице. Однако, в конце концов, решился приоткрыть занавес на личную жизнь в конце прошлого года и признался: 27 июля 2024-го женился на любимой женщине по имени Алина. Они встречались четыре года.

"Мы просто шли к этому, и так обстоятельства сложились, что наши отношения испытывались: карантин, война, личные события. Но я рада, что вместе с Юрой прошла до этого", – поделилась девушка.

Степан Казанин

Звезда "Квартала 95" Степан Казанин, который родился и вырос в РФ, довольно рано связал себя узами брака с женой Натальей. Актеру было всего 18 лет, когда они организовали свадьбу. Однако это не помешало крепкой любви, поэтому пара до сих пор вместе и имеет двух общих сыновей Степана и Петра.

Юрий Ткач

Юрий Ткач впервые увидел свою будущую жену Викторию на юбилее своего отца. Тогда они были слишком юными, поэтому не обратили внимания друг на друга. Следующая встреча состоялась на концерте мамы юмориста, и между ними вспыхнула искра, поэтому через год актер сделал предложение любимой. В 2014 пара организовала свадьбу.

Однако после многих лет совместной жизни в отношениях влюбленных возник кризисный период. Как отмечал Юрий Ткач, они с Викторией "дошли практически до дна", однако в конце концов смогли сохранить чувства. Супруги воспитывают дочь Лизу.

Мика Фаталов

Мика Фаталов состоит в счастливом браке со своей любимой Милой. Супруги воспитывают дочь женщины от первого супруга и общего сына Лионеля.

"У меня двое прекрасных детей и замечательная жена. Критерии моего успеха заключаются в том, что сын понимает элементарные вещи – целует утром маму с папой, благодарит за ужин. Воспитание ребенка можно оценить родителей. Мне хочется, чтобы мои дети гордились тем, что у них порядочный достойный отец и о нем нельзя сказать ничего плохого", – говорил актер о браке с Милой.

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