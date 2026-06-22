50-летняя Могилевская продемонстрировала фигуру в купальнике после похудения на 25 кг. Фото до и после

Певица Наталья Могилевская поделилась летным фото, на котором продемонстрировала свою фигуру после похудения на 25 килограммов. 50-летняя артистка опубликовала снимок в купальнике, сделанный у бассейна в Киеве.

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Новое фото появилось в Instagram певицы. Могилевская позирует в воде в темном цельном купальнике и улыбается в камеру.

"Лето. Жара. Киев +29. А как у вас?" – подписала артистка новое фото.

Если сравнить этот кадр с фотографией двухлетней давности, можно заметить разительные изменения в фигуре.

О своей трансформации с потерей 25 кг Наталья Могилевская подробно рассказывала еще в 2025 году. Тогда певица призналась, что решила похудеть в первую очередь ради оздоровления и "очищения" организма, а не из-за желания изменить внешность.

По словам певицы, она руководствовалась методикой врача-натуропата Марвы Оганян. Могилевская подчеркивала, что рассказывает только о собственном опыте и не призывает других повторять ее путь без консультации с врачом.

"Лично я употребляю полынь, пижму, березу, осоку, иногда капли черного ореха – все в одном стакане", – рассказывала артистка.

Стоит отметить, что Могилевскую также подозревают в использовании средства для снижения аппетита "Оземпик", которое часто назначают людям с диабетом. Именно такую теорию выдвигала ее коллега СолоХа.

Как писал OBOZ.UA, заслуженный врач Украины Ольга Перепадя придерживалась совершенно противоположного мнения о способе похудения Могилевской. Она почти полностью убеждена, что певица похудела благодаря невероятной силе воли.

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