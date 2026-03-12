Все участники Евровидения 2026 представили свои песни, но только одна из них стала фаворитом букмекеров: перевод хита от Финляндии

Все страны-участницы Евровидения 2026 уже представили свои конкурсные песни. После премьер композиций букмекеры обновили прогнозы относительно возможного победителя, и на данный момент главным фаворитом считают Финляндию.

Видео дня

Сейчас первое место в букмекерских прогнозах занимает композиция Liekinheitin ("Огнемет") в исполнении финской скрипачки Линды Лампениус и певца Пита Паркконена. Именно этот дуэт, по оценкам букмекеров, имеет наибольшие шансы одержать победу на конкурсе, что можно посмотреть на сайте eurovisionworld.

Согласно этой таблице, Финляндия имеет около 26% шансов на победу, что делает ее явным фаворитом гонки. Ближайшим конкурентом на данный момент является Франция с примерно 12%, которая занимает второе место. На третьей позиции расположилась Дания с показателем 9%.

В первую десятку рейтинга также вошли Греция, Австралия, Израиль и Швеция. Все эти страны, по оценкам букмекеров, сохраняют шансы на высокие результаты в финале конкурса.

Украина в обновленном списке букмекеров находится на 9-м месте. Ее шансы на победу сейчас оцениваются примерно в 2%. В рейтинге страна расположена между Чехией, которая занимает восьмую позицию, и Кипром, замыкающим первую десятку.

Параллельно с прогнозами букмекеров формируются и фанатские рейтинги. Так, в популярном приложении для поклонников конкурса My Eurovision Scoreboard пользователи также активно оценивают представленные песни. По результатам голосования, которые опубликовали в Telegram "Еврофаны", в этом приложении Финляндия также уверенно занимает первое место, что подтверждает популярность композиции также среди еврофанов.

Украина в этом рейтинге имеет более низкую позицию – 16-е место среди всех участников конкурса.

О чем Liekinheitin

Финская конкурсная песня Liekinheitin, название которой переводится как "Огнемет", построена на метафоре разрушительной страсти. В тексте композиции лирический герой описывает сложные и противоречивые отношения, в которых сильные чувства сочетаются с болью и разочарованием.

В песне звучат образы огня и ожогов, которые отождествляют опасную любовь. Герой признается, что понимает – было бы мудрее уйти, однако он продолжает "играть с огнем". Любимого человека он сравнивает с огнеметом: он одновременно притягивает и ранит, заставляя "гореть", но оставляя лишь частичку себя.

Композицию написали сами исполнители вместе с авторами Лаурой Халаварой, Антти Риихимяки и Вилмой Алиной Ляхтеенмяки. Песня была выпущена 16 января 2026 года.

Право представлять Финляндию на Евровидении 2026 композиция получила после победы в финском национальном отборе Uuden Musiikin Kilpailu 2026.

Перевод песни Liekinheitin

Было бы мудрее уйти

Как мне заморозить чувства

Ты есть, ты есть

Огнемет

***

В ту самую ночь, дым в воздухе

Я искал тебя среди толпы

Ты говоришь с другими, со своими друзьями

Как будто ты меня не знаешь.

Странно, что ты не смотришь мне в глаза

Когда прошлой ночью не могла убрать с меня руки

Хоть ты и обращаешься со мной грубо

Мне так хорошо

***

Было бы мудрее уйти.

Но я все еще играю с огнем

Как мне заморозить чувства

Когда ты – огнемет

Ты меня сжигаешь

Но получаю лишь частичку тебя

Ты горячая, но ледяная

Ты есть, ты есть

Огнемет

Огнемет

***

Я не могу поймать тебя несколько ночей

Может ли человек умереть от хотения?

Каждый раз, когда мы касаемся друг друга

Я получаю ожоги третьей степени

О, Господи, можешь ли ты меня еще раз покрестить

Когда я согрешу

***

Было бы мудрее уйти

Но я все еще играю с огнем

Как мне заморозить чувства

Когда ты – огнемет

Ты меня сжигаешь

Но получаю лишь частичку тебя

Ты горячая, но ледяная

Ты есть, ты есть

Огнемет

Огнемет

Огнемет

Ранее OBOZ.UA писал, что представительница Украины LELÉKA представила финальную версию песни для Евровидения 2026. Обновленная композиция получила еще более выразительное звучание бандуры – инструмента, партию которого исполняет музыкант Ярослав Джусь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!