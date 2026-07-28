"Все, стоп". Юрий Горбунов признался, что попрощался с известным актером из-за конфликта прямо во время съемок фильма

Продюсер и телеведущий Юрий Горбунов признался, что однажды был вынужден отказаться от сотрудничества в своей картине с очень известным украинским актером. По его словам, из-за сложной ситуации он даже переписал сценарий и пригласил на роль другого артиста.

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Об этом Юрий Горбунов рассказал в интервью OBOZ.UA. Также продюсер откровенно рассказал, почему, по его мнению, после успеха некоторые актеры начинают ставить продюсеров перед ультиматумами.

В интервью OBOZ.UA Горбунов не стал называть имя актера, однако пояснил, что в его профессии незаменимых людей не бывает: "У нас даже был случай, когда пришлось заменить очень известного актера. Возникла непростая ситуация, и я в какой-то момент сказал: "Все, стоп". Мы переписали сценарий и пригласили другого артиста".

В то же время продюсер отметил: после успешных проектов многие артисты начинают требовать большего и выдвигать свои условия: "О, такое бывает, я бы сказал, в 70% случаев. Иногда у человека возникает ощущение, что без него фильм просто не состоится".

"Конечно, бывают ситуации, когда продюсера фактически ставят перед фактом и начинают диктовать свои условия, – добавил продюсер. – Если другого выхода нет, приходится соглашаться, чтобы спасти проект. Но такое давление запоминается. И в следующий раз есть шанс сказать этому актеру: "Минуточку!". В нашей профессии все взаимозависимы. Сегодня ты пошел мне навстречу, завтра я пойду навстречу тебе. Так и строятся нормальные рабочие отношения. А когда начинаются ультиматумы – это плохая история. Это просто не по-человечески. Карьера – это марафон, а не спринт. Не стоит жить по принципу: сегодня заработаю как можно больше, а завтра – хоть трава не расти".

Ранее OBOZ.UA писал, что популярная актриса вспомнила циничное заявление российской звезды, снимавшейся в Украине с Владимиром Зеленским.

Полное интервью с Юрием Горбуновым читайте на OBOZ.UA здесь.

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