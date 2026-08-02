Все смотрели только на него: 8-летний принц Луи стал главной звездой спортивных соревнований в Шотландии. Фото

8-летний принц Луи стал главной звездой Игр Содружества в шотландском Глазго, которые он посетил вместе с родителями – принцем Уильямом и Кейт Миддлтон – а также старшими братом и сестрой. Несмотря на то, что мероприятие было посвящено спорту, наибольшее внимание фотографов и зрителей, как всегда, привлек именно самый младший сын принца и принцессы Уэльских.

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Для принца это событие стало особенным, ведь он впервые принял участие в крупном спортивном мероприятии вместе с семьей, сообщает The Telegraph. До этого Луи не появлялся на подобных мероприятиях, хотя его брат Джордж и сестра Шарлотта начали посещать их примерно в том же возрасте.

Во время соревнований Луи не скрывал своих эмоций: искренне улыбался, удивленно открывал рот, как всегда, корчил забавные гримасы и внимательно следил за ходом спортивных событий.

Более того, во время встречи с валлийскими гимнастками Кейт Миддлтон рассказала, что ее младший сын сейчас учится стоять на руках. Сам Луи признался, что только оттачивает этот элемент, а Шарлотта в шутку заметила, что у него получается "не очень хорошо". Зато принцесса рассказала, что сама легко выполняет стойку благодаря занятиям гимнастикой и балетом.

Не обошлось и без забавных семейных моментов. Когда телеведущая Хэтин Джонс спросила детей, хотели бы они увидеть родителей на тандемном велосипеде, принц Джордж кратко ответил: "Нет". На что принц Уильям пошутил, что они и без того достаточно часто смущают своих детей.

Во время беседы Луи также рассказал, что недавно участвовал в школьном спортивном дне, а его любимой дисциплиной стали прыжки в высоту. Джордж, в свою очередь, признался, что больше всего любит метание копья.

Игры Содружества стали первым официальным появлением всех троих детей принца и принцессы Уэльских в Шотландии.

Ранее OBOZ.UA писал, что 8-летний принц Луи стал звездой сети после очередного публичного выхода с семьей. Мальчик не боится самовыражаться, даже если это нарушает королевскую "дисциплину".

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