В Болгарии разгорелся скандал из-за польских самолетов МиГ-29, на которые претендует Украина

Заявление Министерства обороны Болгарии о поиске самолетов МиГ-29 для получения запасных частей вызвало критику в парламенте. Оппозиционные депутаты заявили, что страна должна отказаться от советской техники и развивать авиацию на базе западных истребителей

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Об этом сообщил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов. По его словам, страна ищет запасные части для своих истребителей МиГ-29 и одновременно изучает возможность приобретения подержанных самолетов F-16 или JAS 39 Gripen.

Он добавил, что Минобороны уже направило соответствующие запросы в Польшу, Венгрию и еще несколько стран. Стоянов подчеркнул, что Болгария не планирует покупать МиГ-29 для боевого применения или создания новой эскадрильи, а рассматривает их исключительно как источник запасных частей.

"У нас достаточно самолетов, но нам нужны запасные части. Это все, что мы хотим, ничего больше. Также были направлены письма в Министерство обороны США и Швеции по поводу подержанных самолетов F-16 и JAS 39 Gripen", — сказал он.

В то же время министр отметил, что не ожидает получения подержанных F-16 или Gripen.

По словам Стоянова, 24 июля он обратился к своим польским и венгерским коллегам с запросом о дальнейшей судьбе их МиГ-29 и возможности получения запасных частей. Прежде чем принять какое-либо решение, эксперты Министерства обороны должны проверить все доступные комплектующие и оценить их пригодность.

В ходе заседания парламентского комитета по вопросам обороны Стоянов также заявил, что поставленные Болгарии F-16 пока не могут выполнять боевое дежурство из-за недостаточной подготовки летного состава.

"Пилотам требуется 160 часов подготовки, из которых 40 часов — на тренажере и 120 часов полетов", — пояснил министр.

Он добавил, что в нынешних условиях Болгария не сможет использовать F-16 для боевого дежурства ещё в течение пяти лет.

Заявления министра вызвали критику со стороны парламентских сил. В партии "Демократическая Болгария" выступили против возможного приобретения МиГ-29.

"Болгария должна закупать современные самолеты НАТО, а не МиГ-29", – заявил депутат Ивайло Мирчев.

По его словам, страна должна перевооружаться западной техникой, а не возвращаться к советским самолетам. В то же время он назвал возможную покупку подержанных F-16 и JAS 39 Gripen приемлемым вариантом, если у них достаточный ресурс, и подчеркнул, что Болгария не должна превращаться в "кладбище советской авиации".

В знак протеста молодёжное крыло партии "Да, Болгария", входящей в состав "Демократической Болгарии", припарковало возле Министерства обороны старый автомобиль "Москвич".

"Вместо того чтобы превращать Болгарию в Porsche, он превращает страну и болгарские Вооруженные силы в „Москвич"", — заявил представитель организации Тодор Петров.

Депутат партии "Продолжаем изменения" Радослав Рыбарский также высказался против восстановления старой военной техники.

"Мы поддерживаем настоящую модернизацию Вооружённых сил Болгарии. Это было главной целью последних пяти лет и получило единодушную поддержку парламента. Надеюсь, Министерство обороны не увлечется такими экзотическими идеями, ведь они обойдутся дороже и могут поставить под угрозу жизни болгарских военнослужащих", – сказал он.

В свою очередь депутат от ГЕРБ–СДС Христо Гаджев заявил, что болгарские МиГ-29 могут оставаться на вооружении до 2029 года, а Су-25 планируют списать в 2027 году.

Он также отметил, что в течение последних десяти лет болгарские МиГ-29 обслуживались в Польше, поэтому с обеспечением запасными частями проблем не возникало. Кроме того, по его словам, при наличии политической воли Болгария могла бы быстро начать переговоры с Грецией о приобретении подержанных истребителей F-16.

Напомним, Украина передала Польше конкретное предложение об обмене истребителей МиГ-29 на беспилотники, которое уже несколько дней анализирует польская сторона. Окончательное решение о возможной сделке будет принято максимум в течение нескольких недель. В то же время в Варшаве пока не рассматривают вариант финансирования ремонта самолетов за счет собственных средств.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша заявила, что предложение о передаче Украине истребителей МиГ-29 остается в силе, однако окончательное решение теперь зависит от Киева. В настоящее время Варшава также ожидает от Украины взаимного сотрудничества, в частности в сфере беспилотных технологий, а переговоры по самолетам продолжаются между военными штабами.

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