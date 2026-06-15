Не мог устоять на месте: 8-летний принц Луи стал звездой сети после публичного выхода с семьей. Фото

8-летний принц Луи оказался в центре внимания общественности после того, как вместе с семьей посетил ежегодный грандиозный парад Trooping The Colour. Он с особым восторгом наблюдал за пролетом самолетов с балкона Букингемского дворца, а чтобы лучше рассмотреть церемонию, часто отходил от сосредоточенных родителей, брата и сестры.

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В частности, как отмечает Hello, что принц-"озорник" Луи не упускал возможности поделиться личными впечатлениями от парада с родными. Время от времени он обращался к Кейт Миддлтон или принцу Уильяму, чтобы что-то рассказать.

Конечно, не обошлось и без забавных выражений лица. Восхищенный масштабным парадом, принц Луи часто широко раскрывал рот и глаза. Он даже не пытался придерживаться "идеального королевского" образа, поэтому спокойно вытирал нос или энергично махал публике.

Такое непринужденное поведение принца Луи в очередной раз покорило пользователей сети. Юзеры начали активно распространять фотографии юного члена королевской семьи с парада Trooping The Colour и выражали надежду, что он навсегда останется таким забавным.

"Принц Луи быстро растет, но его детская любознательность и характерная непосредственность до сих пор не исчезли! Его выражение лица во время парада самолетов на церемонии Trooping The Colour говорит само за себя – чистая радость и никаких фильтров. Пусть так будет и впредь!"

"Принц Луи всегда будет в восторге от воздушного парада. Будущий пилот".

"Пожалуйста, никогда не меняйся, принц Луи".

"Тетя Софи вместе с "маленьким боссом", он же принц Луи! Очень нравится эта фотография!".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что королевская семья показала, как принц Луи развлекается, когда его не видят посторонние.

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