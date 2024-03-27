Впереди уже две страны. Украина упала в рейтинге букмекеров насчет победителя Евровидения 2024

Букмекеры обновили ставки на победителя Евровидения 2024, из-за чего Украина в рейтинге уступила свое 2 место Италии. Из тройки лидеров никто не выбыл, изменились лишь шансы на победу: лидирующая Хорватия резко потеряла 2%.

Украина все еще держится в топ-5 с 12% вероятности получить хрустальный микрофон, а хорватская группа Baby Lasagna лишь на 4% превосходит Италию, которая за март перепрыгнула с 4 места на 2 с песней Angelina Mango – La noia. Об этом стало известно на сайте Eurovision World.

В настоящее время пятерка лидеров выглядит так:

1 место. Хорватия – 18%. Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim.

2 место. Италия – 14%. Angelina Mango – La noia.

3 место. Украина – 12%. alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria.

4 место. Швейцария – 9%. Nemo – The Code.

5 место. Нидерланды – 7%. Joost Klein – Europapa.

11 февраля стало известно, что певица Angelina Mango выступит на сцене шведского Мальме от имени Италии, и с тех пор она конкурировала с представителями Украины и Швейцарии. Ее трек "La noia" уже пересек отметку в 40 млн прослушиваний в Spotify 20 млн просмотров на YouTube, и этот показатель безумно растет.

Украина потеряла свое 1 место еще 29 февраля, и шанс получить хрустальный микрофон уменьшился с 14% до 12%. Украинский дуэт alyona alyona & Jerry Heil сейчас закрепился на третьем месте и имеет все шансы вырваться вперед. Всего конкурсная песня Teresa & Maria собрала 20 млн просмотров на YouTube и 6,8 млн прослушиваний в Spotify.

Как сообщал OBOZ.UA, Евровидение 2024 года должно состояться в Мальме, Швеции. По традиции песенный конкурс разделят на 2 полуфинала и финал. Украина выступит в первом полуфинале под пятым порядковым номером.

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