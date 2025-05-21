'Возможно, они работают на нашу разведку': Римма Зюбина призналась, какой вопрос задала бы дочери Ольги Сумской, которая живет в России

Украинская актриса Римма Зюбина высказалась о молчании и деятельности украинских артистов, которые остались в России во время войны. Она вспомнила дочь народной артистки Украины Ольги Сумской – Антонину Паперную, которая живет в Москве, воспитывает детей с российским актером Владимиром Яглычем и продолжает строить карьеру в стране-агрессоре.

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Зюбина признала в интервью журналисту Евгению Климакину, что ей сложно понять выбор Паперной и что, если бы имела возможность с ней поговорить, задала бы только один вопрос: почему она выбрала Россию.

"Я бы спросила просто: почему? Я думаю, что у нее где-то зависимость от ее мужа, но я не могу ничего утверждать. Знаешь, даже когда себе разбираюсь в своих чувствах к россиянам, ненависть это очень затратное чувство. Это ты даже можешь очень сильно любить, а потом человека, который тебе сделал больно, еще и ненавидеть. Это очень большой посыл энергии", – призналась актриса.

Знаменитость отметила, что ей искренне жаль Ольгу Сумскую, которой регулярно приходится оправдываться за решения взрослой дочери. В то же время Зюбина убеждена, что ответственность за свой выбор несет исключительно Паперная, а не ее мать.

"Это взрослый совершеннолетний человек, ее дочь, которая сделала свой выбор, – подчеркнула она, – Знаю Тоню, потому что мы в Крыму ежегодно, когда проходил кинофестиваль детского кино, приезжали в команде украинских актеров, которых было там всего семь. Оля Сумская была президентом украинской делегации. И Тоня приезжала, потому что мы брали своих детей. В 2013 году мы были там в последний раз".

Римма Зюбина также вспомнила и других украинских артистов, которые остались работать в России, в частности Виталия Гогунского и Юрия Батурина. Она подчеркнула, что не испытывает к ним ненависти, ведь это "слишком затратное чувство", однако открыто заявила о презрении.

"Я их просто презираю. У меня к ним отношение как к чему-то, знаешь, гадкому, к какому-то болоту, к которому мне не хочется даже прикасаться", – отметила актриса.

В то же время актриса предположила, что мотивы отдельных деятелей могут быть совсем не очевидными: "Возможно, они работают на нашу разведку, знаешь. Я так думаю. В конце концов, если кто-то и свергнет российский режим – то это будут сами россияне".

Эти слова прозвучали на фоне длительного осуждения Антонины Паперной, которая с начала полномасштабной войны не только не сделала ни одного заявления в поддержку Украины, но и активно снимается в российских телепроектах. В частности, в 2024 году она похвасталась ролью в адаптации турецкого сериала "Постучи в мою дверь", который провалился даже в РФ.

Ранее OBOZ.UA писал, что муж Ольги Сумской, актер Виталий Борисюк, недавно пытался объяснить позицию семьи. По его словам, Паперная не может уехать из России с двумя детьми, ведь это якобы "не так просто", и семья до сих пор держит с ней связь. Ольга Сумская, в свою очередь, признает, что не видела дочь с начала полномасштабного вторжения, однако почти ежедневно поддерживает с ней связь по видеосвязи.

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