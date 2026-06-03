Вокруг детей покойного Степана Гиги вспыхнули публичные разборки: в чем их обвинил певец Лобач

После концерта памяти народного артиста Украины Степана Гиги во Дворце спорта вокруг его детей разгорелся спор. Певец Виталий Лобач, который принимал участие в мероприятии, публично обвинил семью покойного коллеги в невыполнении обещаний по урегулированию прав на выпуск обновленной версии композиции "Третий тост".

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Как отметил исполнитель в описании к ролику на платформе TikTok, он согласился выступить на концерте памяти Степана Гиги из-за большого уважения к артисту, а подготовка номера происходила за его собственный счет. Лобач отметил, что ему не было выдвинуто никаких ограничений по дальнейшему использованию песни покойного коллеги, более того, Квитослава Гига пообещала поспособствовать урегулированию всех соответствующих вопросов, но ситуация сложилась иначе.

"Меня пригласили принять участие в концерте памяти Степана Гиги во Дворце спорта. Я согласился с уважением к творчеству артиста и вместе с командой вложил собственные средства и ресурсы в подготовку выступления. До и во время подготовки никаких ограничений по дальнейшему исполнению или использованию песни озвучено не было. Более того, на самом концерте я получил заверения от Квитославы Гиги, что этот вопрос будет урегулирован", – сообщил певец.

Однако теперь позиция семьи Степана Гиги кардинально изменилась. По словам Виталия Лобача, родные народного артиста заявили, что его выступление на концерте было "подарком семье", что вызывает у него искреннее недоумение.

"Возникает логичный вопрос: если это был подарок, почему об этом не сообщили до концерта, когда я вкладывал свои средства, время и труд? Также непонятно, почему в пределах одного концерта к разным артистам были применены различные условия по дальнейшему использованию песен", – отметил исполнитель.

В конце эмоционального поста Виталий Лобач отметил, что не желает устраивать громких конфликтов. Певец хочет получить от семьи Степана Гиги "прозрачного объяснения этой ситуации".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Кристина Соловий отказалась выступать на концерте памяти Степана Гиги и назвала причину.

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