Водителю Bolt сообщили о подозрении: что грозит 63-летнему таксисту за избиение Тони Матвиенко

63-летнему водителю такси, который 30 июня в центре Киева поднял руку на певицу Тоню Матвиенко, официально сообщено о подозрении. Инцидент, произошедший в Печерском районе столицы, получил широкую общественную огласку и вызвал волну возмущения в сети из-за поведения водителя сервиса Bolt и вялой реакции самой компании.

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Водителю инкриминируют умышленное легкое телесное повреждение по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева. Согласно санкции статьи, мужчине грозят исправительные работы сроком до одного года. Ранее по факту нападения было открыто также производство по ч. 1 ст. 126 УКУ – умышленное нанесение ударов или побоев без причинения телесных повреждений.

Как сообщили в полиции Киева, конфликт между артисткой и водителем произошел примерно в 15:00. Во время поездки мужчина вел себя грубо, игнорировал просьбы пассажирки закрыть окно, позволял себе некорректные высказывания. Когда же певица попросила завершить поездку досрочно, водитель отказался останавливаться. Матвиенко пришлось открыть дверь на ходу – только тогда авто остановилось. После этого водитель вышел из машины и ударил певицу в голову и плечо. Матвиенко сразу обратилась в полицию, и злоумышленника оперативно задержали.

О нападении артистка сообщила публично на своей странице в Instagram. Реакция общества не заставила себя ждать. Звезды украинского шоу-бизнеса и обычные интернет-пользователи выразили поддержку артистке. Светлана Тарабарова призналась, что переживала подобный случай и до сих пор боится пользоваться такси. Рэпер alyona alyona обратилась к компании Bolt с призывом взять ответственность за инцидент. Анжелика Рудницкая и Евгения Пахомова также поделились собственными тревожными историями о неадекватном поведении таксистов.

OBOZ.UA писал: несмотря на то, что инцидент вызвал значительный общественный резонанс, компания Bolt долгое время не давала никакого официального публичного заявления. Лишь позже в комментариях под постом Тони Матвиенко в Instagram представители сервиса заявили, что провели внутреннее расследование, ограничили доступ водителя к платформе и готовы сотрудничать с полицией.

Однако такая реакция вызвала еще больше критики. Певец Влад Дарвин назвал ответ компании формальным и таким, что избегает реальной ответственности.

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