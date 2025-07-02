'Вышел из авто и ударил в голову'. Полиция задержала водителя Bolt, которого Тоня Матвиенко обвинила в избиении

В Киеве полиция задержала 63-летнего водителя такси, которого певица Тоня Матвиенко обвинила в избиении. Инцидент произошел 30 июня, около 15:00, на Печерске, когда певица пользовалась услугами сервиса такси Bolt. По ее словам, водитель вел себя грубо еще во время поездки, а впоследствии напал на нее после спора.

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Как сообщили в полиции Киева, после обращения Матвиенко оперативники быстро установили личность водителя. Им оказался местный житель 63-летнего возраста. Мужчину задержали, а по факту избиения открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины – умышленное нанесение ударов или побоев без причинения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает штраф, общественные работы или ограничение свободы до одного года.

О том, что произошло, Тоня Матвиенко подробно рассказала на своей странице в Instagram.

"30 июня я стала жертвой агрессии со стороны таксиста. С самого начала поездки водитель вел себя пренебрежительно: на просьбу закрыть окно из-за сильного сквозняка (я сидела на заднем пассажирском сиденье) он отреагировал с очевидной грубостью. Сначала игнор на просьбу, а позже позволял себе некорректные высказывания, отказался идти навстречу. Мол, окна не закроет, потому что на дворе жара и ему жарко. Игнорировал элементарные правила вежливости и заботы о комфорте пассажира", – начала рассказ певица.

Артистка объяснила, что конфликт обострился, когда она сделала замечание относительно поведения водителя. Он начал отвечать некорректно, а впоследствии отказался останавливать авто по ее просьбе.

"Ситуация в дальнейшем переросла в абсолютный неадекват в разговоре, и я попросила остановить машину, даже не доехав до финальной точки маршрута – он отказал. Пришлось открыть дверь на ходу. Только тогда он остановился. Я вышла, хлопнула дверью. Но на этом все не закончилось: водитель вышел из машины и ударил меня сначала в голову, а потом в плечо. Я обратилась в правоохранительные органы", – написала она.

Она также подчеркнула, что не стремится к публичности в этой ситуации, но считает нужным говорить о подобных случаях.

Пост вызвал бурную реакцию в соцсети. Многие звезды и интернет-пользователи выразили поддержку певице и поделились собственным опытом.

Светлана Тарабарова написала: "Боже, Тоня. У меня была такая же ситуация почти 8 лет назад. Я до сих пор боюсь ездить в такси. Мне очень жаль, держись". Исполнительница Евгения Пахомова: "Тоня! Это просто ужас! Я постоянно езжу на такси и постоянно встречаюсь с хамством. Но чтобы избиение? Это просто за гранью!" Телеведущая Анжелика Рудницкая добавила: "Обнимаю, Тоня! Я несколько раз выходила из такси из-за грубости и отсутствия элементарного понимания. Но чтобы рукоприкладство! Это за гранью".

Рэпер alyona alyona обратилась непосредственно к компании Bolt: "Тоня, мои слова поддержки. Bolt, все надеются на ответственное ваше отношение к этой ужасной ситуации". В комментариях также высказались журналистка Алина Доротюк, многочисленные украинские блогеры и обычные пользователи, которые призвали сервис такси дать публичную оценку ситуации и усилить контроль за водителями.

По состоянию на утро 2 июля компания Bolt не сделала ни одного официального заявления относительно нападения, совершенного водителем сервиса. На сайте и страницах в соцсетях – ни одного упоминания об инциденте. Пользователи требуют реакции, ответственности и введения механизмов безопасности для пассажиров.

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