Bolt отреагировал на избиение Тони Матвиенко и нарвался на критику: Влад Дарвин задал компании важный вопрос

Представители компании Bolt прокомментировали нападение на заслуженную артистку Украины Тоню Матвиенко, которое совершил один из их водителей. В организации отметили, что всегда беспокоятся о безопасности своих клиентов, поэтому, проведя внутреннее расследование, ограничили доступ таксиста к платформе.

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В частности, Bolt обязался сотрудничать с правоохранительными органами и предоставлять им всю необходимую информацию. Об этом представители компании заявили в комментарии под постом исполнительницы в Instagram, где она подробно рассказала об ужасном инциденте.

"Добрый день! Мы глубоко обеспокоены этой ситуацией, ведь действия водителя являются недопустимыми. Компания Bolt очень серьезно воспринимает любые жалобы на поведение водителей. Безопасность всех пассажиров и водителей является нашим наивысшим приоритетом. Bolt не терпит физического, вербального насилия или грубого поведения. В результате внутреннего расследования мы ограничили доступ водителя к платформе. Компания Bolt готова сотрудничать с полицией и предоставлять ей всю необходимую информацию по этому случаю", – сообщили в организации.

Однако такая реакция компании на избиение Тони Матвиенко лишь сильнее разозлила пользователей сети. Так, например, одна из подписчиц знаменитости отметила: "Как показывает практика, кто глубоко обеспокоен, тот глубоко ничего не делает".

Не смог пройти мимо возмутительного инцидента и украинский певец Влад Дарвин. По мнению артиста, просто отстранить водителя от системы Bolt недостаточно, ведь за такую деятельность он должен понести справедливое наказание. Он также поинтересовался у компании, готовы ли они наконец меняться и брать ответственность за поступки людей, которых принимают на работу.

"Этим ответом вы признали действия своего таксиста недопустимым, и при этом единственная принятая мера с вашей стороны – ограничение доступа к системе. Ни слова о справедливом наказании виновного, никаких элементарных извинений от компании, ни слова о реальной защите своих клиентов и будущих мерах по предупреждению насилия. Готовы ли вы меняться наконец и брать ответственность за людей, которых вы привлекаете к сотрудничеству? Считаете, что глубокая обеспокоенность – это то, что сегодня может кому-то помочь?" – написал знаменитость.

Напомним, что Тоня Матвиенко обвинила в избиении водителя компании Bolt, услугами которой воспользовалась 30 июня. По словам исполнительницы, в течение поездки таксист вел себя максимально грубо, а после небольшого спора набросился с кулаками.

"Я стала жертвой агрессии со стороны таксиста. С самого начала поездки водитель вел себя пренебрежительно: на просьбу закрыть окно из-за сильного сквозняка (я сидела на заднем пассажирском сиденье) он отреагировал с очевидной грубостью. Сначала игнор на просьбу, а позже позволял себе некорректные высказывания, отказался идти навстречу. Мол, окна не закроет, потому что на улице жара и ему жарко. Игнорировал элементарные правила вежливости и заботы о комфорте пассажира. Ситуация в дальнейшем переросла в абсолютный неадекват в разговоре, и я попросила остановить машину, даже не доехав до финальной точки маршрута, – он отказал. Пришлось открыть дверь на ходу. Только тогда он остановился. Я вышла, хлопнула дверью. Но на этом все не закончилось: водитель вышел из машины и ударил меня сначала в голову, а потом в плечо", – написала знаменитость.

После инцидента Тоня Матвиенко сразу обратилась в полицию. Оперативники быстро установили личность водителя, которым оказался житель Киева 63-летнего возраста. Таксиста задержали, а по факту избиения открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины – умышленное нанесение ударов или побоев без причинения телесных повреждений.

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