Исполнитель роли Марка Цукерберга в фильме 'Социальная сеть' Джесси Айзенберг: звезда Голливуда с украинско-польскими корнями

Джесси Айзенберг известен прежде всего своей работой в фильме "Социальная сеть", где он сыграл культовую роль Марка Цукерберга, за что получил номинации на престижные премии "Оскар" и "Золотой глобус". Впрочем, актерскими способностями таланты не исчерпываются: сегодня о нем можно говорить как о режиссере, писателе и драматурге, и, похоже, это не законченный список творческих направлений, в которых еще сможет себя проявить звезда Голливуда с украинско-польскими корнями.

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Сын профессора колледжа и аниматора

Джесси – при рождении Адам – Айзенберг родился в еврейской семье 5 октября 1983 года. Его детство связано с пригородами Нью-Йорка: он появился на свет в Квинсе, а вырос в родном городе его матери Ист-Брансуике, который территориально относится к Нью-Джерси. Его отец Барри Айзенберг, по линии которого у Джесси украинские и польские корни, был администратором местной больницы, а затем профессором медицинского колледжа. Мать Эми Фишман по профессии – аниматор, она зарабатывала деньги, выступая на детских праздниках и днях рождения. В семье воспитывалось трое детей. Адам играл только с девочками – сестрами Холли и Кэрри и их подружками. Холли в детстве часто снималась в рекламе – это "кино в миниатюре" заинтересовало Адама, и в мечтах он начал представлять себя на сцене и съемочной площадке. Скоро ему удалось совместить приятное с полезным.

Театр как способ избавиться от застенчивости

В школе Айзенберг звезд с неба не хватал – его успехи были более чем скромными. Чтобы избавиться от мешавшей ему застенчивости, стать более раскованным и свободным, мальчик с 10 лет начал заниматься в школьном драмкружке – сцена помогала ему более уверенно строить отношения с окружающими. Пожалуй, самой яркой его работой того времени стала главная роль в музыкальном спектакле "Оливер!" по роману Чарльза Диккенса "Приключения Оливера Твиста": юный Айзенберг смог прочувствовать не только драматическую судьбу своего героя – мальчика-сироты, рано потерявшего мать, но и передать атмосферу викторианской Англии, в которой происходит действие. Со своей задачей актерства справился: сейчас Айзенберг говорит, что, играя роль, он чувствует себя более комфортно, чем в реальной жизни, потому что сценарист и режиссер дают ему готовый – предписанный и прописанный ими способ поведения. Получив среднее образование, он поступил в Высшую школу театрального искусства в Нью-Йорке. По его окончании подал заявление и был принят в Нью-Йоркский университете, но от учебы отказался – непрерывные съемки в кино не оставляли ему времени для этого.

Начало актерской карьеры

Первую профессиональную роль Айзенберг сыграл в 1996 году на Бродвее – он был дублером одного из актеров в спектакле по пьесе Теннеси Уильямса "Лето и дым". Эту работу он получил, благодаря своему увлечению музыкой – он был участником тинэйджеркой группы "Дети Бродвея", которую в полном составе пригласили в спектакль Его дебют на экране состоялся три года спустя, в 1999 году – в молодежном сериале "Будь собой", одну из ролей в котором сыграла юная Энн Хэтэуэй. С этого момента новые – удачные роли в биографии Айзенберга следовали одна за другой: фильм-катастрофа "Молния", семейная драма "Кальмар и кит", черная комедия "Любимец женщин", в ней актер не только впервые поцеловался – его партнершей стала Дженнифер Билз, но и получил за нее премию за "Самый многообещающий дебют" на фестивале в Сан-Диего, фильм ужасов "Оборотни", мистический триллер "Таинственный лес". В любом жанре Джесси чувствовал себя одинаково уверенно и комфортно, что постепенно увеличивало их разнообразие, но ролью, после которой Айзенберга начали узнавать на улице, стал Колумб в комедийном фильме ужасов "Добро пожаловать в Zомбилэнд".

Исполнитель роли Цукерберга без аккаунта в Facebook

В 2010 году на экраны вышел биографическая драма Дэвида Финчера по сценарию Аарона Соркина "Социальная сеть", в которой Айзенберг сыграл основателя и владельца сети Facebook Марка Цукерберга. Джесси, сам являясь драматургом, высоко оценил сценарий картины, сказав, что, играя каждую сцену, он чувствовал себя так, как будто бы читал Шекспира. О степени его перевоплощения можно судить уже по тому факту, что за год до этого его герой в картине "Добро пожаловать в Zомбилэнд", несмотря на сложную – и опасную ситуацию, которую он попал, радуется, что ему не нужно обновлять свою страничку в Facebook, понятия не имел, что скрывается за этими словами – что такое аккаунт в социальной сети, ему объяснил кто-то из съемочной группы. Уже через год Айзенберг сыграл основателя этой сети, а вот аккаунт на Facebook он так и не завел. Зато вместе с двоюродным братом они придумали, а затем и создали лингвистический сайт OneApMe, на котором посетителям предлагают головоломки, основанные на игре слов.

Не только актер

С тех пор почти каждый год приносит Айзенбергу новые, интересные проекты, среди которых вторая часть "Добро пожаловать в Zомбилэнд" с Эммой Стоун и Вуди Харрельсоном, продолжение "Лиги справедливости", "Вивариум" с Имоджен Путс, "Сопротивление", в котором он сыграл знаменитого мима Марселя Марсо, спасающего детей во время Второй мировой войны. В 2022 году Айзенберг дебютировал как режиссер, представив на кинофестивалях – Каннском и "Сандэнс" – фильм "Когда ты закончишь спасать мир", снятый по собственному сценарию, с Джулианной Мур и Финном Вулфхардом в главных ролях. Еще одна картина, в которой Айзенберг выступил в качестве режиссера, – "Настоящая боль": пронзительное произведение о Холокосте с Кираном Калкиным в главной роли было представлено в январе 2024 года на 40-м – юбилейном кинофестивале "Сандэнс". Об Айзенберге уже можно говорить и как о талантливом драматурге, который успел сменить статус "начинающего" на профессиональный: спектакли по его пьесам, в которых он же часто играет главные роли, успешно идут в театрах Нью-Йорка. Джесси также пишет прозу – его рассказы с сатирическим подтекстом пользуются популярностью у читателей.

"Мы расстаемся, чтобы встретиться вновь"

На счету у Айзенберга несколько серьезных романов. С помощницей продюсера фильма "Императорский клуб" Анной Страут он познакомился на съемочной площадке. Их отношения продолжались 10 лет, после чего молодые люди расстались, не назвав причин разрыва, хотя сам Айзенберг в одном из интервью сослался на возраст своей возлюбленной, которая старше его на 6 лет. Размолвка длилась два года, в течение которых Джесси даже успел закрутить роман со звездой фильма Тима Бертона "Алиса в стране чудес" Мией Васиковской, с которой познакомился на съемках "Двойника". Но, расставшись с Миа, Айзенберг вернулся к Страут: в 2016 году у них родился сын Бэннер, а еще через год Анна и Джесси поженились.