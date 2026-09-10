Во дворе Даши Малаховой упал дрон, когда она была дома: актриса вышла на связь и обратилась к подписчикам

Украинская актриса Даша Малахова на себе ощутила весь цинизм действий российских оккупантов, которые почти без перерыва атакуют дронами города нашей страны. Знаменитость сообщила, что в ее дворе упал вражеский беспилотник в тот момент, когда она находилась дома.

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К счастью, ни Малахова, ни ее близкие не пострадали. Более того, сразу после инцидента актриса отправилась на тренировку. Об этом она рассказала в своем Facebook.

"У нас во дворе бахнуло. Дрон упал прямо у нас во дворе. Я сразу поехала на тренировку, поэтому не знаю, какая там ситуация. Мы были дома. Мы живы", – сказала артистка.

Кроме того, Даша Малахова обратилась к подписчикам, выразив искреннюю благодарность всем, кто переживает за нее и поддерживает в этот нелегкий момент. Она подчеркнула, что, несмотря ни на что, продолжает делать то, что должна.

Позже актриса поделилась довольно откровенным постом, в котором размышляла о смерти. Как призналась Малахова, мысли об уходе в вечность всегда становились для нее стимулом жить еще ярче.

"Чем больше этих напоминаний о смерти, тем быстрее я живу. Тем меньше откладываю. И времени проср*ть жизнь совсем нет. Ни на статус жертвы, ни на что-то вроде д’Артаньяна, который знает лучше. Тем быстрее говорю "люблю", если люблю. Занялась аккордеоном и хочу сесть в шпагат. Все это под обстрелами. Скоро новая премьера. А вдруг смерть не говорит: "Остановись", а кричит мне: "Быстрее". Потому что все закончится. И все имеет значение", – написала актриса.

Напомним, что падение дрона во двор далеко не единственное испытание, которое российская агрессия принесла в жизнь Даши Малаховой. 14 июня 2025 года, защищая Украину от оккупантов, погиб коллега и друг актрисы Юрий Фелипенко. В интервью после трагедии Малахова рассказывала, что артист-воин поддерживал довольно теплые отношения с ее отцом, а она сама относилась к нему как к брату.

"Это были очень живые отношения. Не просто, знаете, как у коллег. Мы очень много обменивались эмоциями. Это очень интересно. Поэтому он очень значимый человек для меня. Я всегда относилась к нему как к брату", – поделилась знаменитость.

Как ранее писал OBOZ.UA, сыну Даши Малаховой поставили серьезный диагноз. У парня обнаружили сахарный диабет, из-за которого он даже попал в реанимацию.

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