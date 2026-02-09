'Одни говорили, что сейчас он впадет в кому, другие – что все будет хорошо'. Сыну Даши Малаховой поставили серьезный диагноз

Украинская актриса и телеведущая Даша Малахова сообщила, что у ее старшего сына Матяша возникли серьезные проблемы со здоровьем. Врачи диагностировали у юноши сахарный диабет, из-за которого он даже попал в реанимацию.

Видео дня

К счастью, благодаря вмешательству экспертов и интенсивной терапии, состояние сына артистки удалось нормализовать. Об этом ведущая рассказала в новом посте на личной странице в Facebook.

Как отметила Даша Малахова, первым "тревожным звоночком" была медленная потеря веса у Матяша. При росте 175 сантиметров юноша похудел до 50 килограммов, после чего ведущая забила тревогу и повезла его сдать развернутый анализ крови.

"Сахар колебался между 12 и 32 ммоль, что абсолютно критично, появился ацетон. С такими анализами одни говорили, что сейчас он впадет в кому, а другие – что все будет хорошо, если ехать сразу в больницу. За несколько дней я намотала 1000 км на пике снегопадов и метелей. Должна честно сказать, что был момент, когда нас на ферме засыпало снегом, я не спала всю ночь и думала, как буду тащить его на картонке через поле, если он впадет в кому, а "скорая" не будет иметь шансов добраться до нас", – рассказала актриса.

Даша Малахова решила не раскрывать все подробности болезни сына, однако обратилась к подписчикам с призывом проверять состояние своего здоровья, особенно, если появляются странные изменения в организме.

"В реанимации один очень опытный врач сказал Матяшу: "Если ты воспримешь диабет как стиль жизни, а не как болезнь, – тебя ждет очень долгая, здоровая и качественная жизнь". Поэтому я в принципе и пишу все это для вас. Природа будет заставлять нас беречь себя", – отметила ведущая.

По словам Даши Малаховой, после установления диагноза Матяшу, стиль жизни их семьи заметно изменился. Они все перешли на режим питания, который врачи назначили юноше, и теперь их "здоровая тарелка" выглядит так: одна половина – овощи, треть – белки, а остальное – углеводы.

Даша Малахова отметила, что сейчас Матяш чувствует себя значительно лучше и уже рвется на учебу. Кстати, как ранее говорила актриса, ее сын решил связать жизнь с психологией.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алексей Суханов впервые раскрыл свой неизлечимый диагноз и рассказал о лечении, которое тяжело ему дается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!