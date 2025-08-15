'Надевал бархатный халат и хулиганил': Даша Малахова рассмешила историей, что погибший Юрий Фелипенко делал в доме ее отца, когда никто не видел

Украинская актриса Даша Малахова поделилась забавной историей о коллеге и товарище Юрии Фелипенко, который отдал свою жизнь, защищая Родину от оккупантов. Телеведущая вспомнила, что артист неоднократно оставался в доме ее отца, театрального режиссера Виталия Малахова, который умер в 2021 году, когда тот куда-то ездил, и любил немного пошалить.

Видео дня

Как пояснила актриса, Фелипенко понимал, что никто не увидит, чем он занимается в доме, поэтому надевал халат ее папы, готовил себе еду и разбрасывал вещи. Об этом она рассказала в интервью Алине Доротюк.

"У моего папы было много животных: две собаки и кот. Когда он куда-то ездил, Юра приходил жить к Малахову. Он понимал, что Виталия Ефимовича нет. У папы стояли камеры в туалете, но они были не настоящие, а из магазина шуток. То есть когда ты заходишь в туалет, закрываешь дверь, она начинает двигаться, но там нет записи. И у папы было много таких штук смешных, но Юра знал, что это тотально безопасно и никто не узнает, что он там делает. Он мне говорил, что как только туда приходил и Малахов уезжал, то надевал папин халат бархатный и шел себе жарить яичницу, разбрасывал все вещи и ходил. Его всегда это очень радовало. Пока Малахова нет, он так хулиганил", – поделилась телеведущая.

По словам Даши Малаховой, у них с Юрием Фелипенко в целом были довольно нестандартные и "смешные" отношения. У актеров часто не совпадали точки зрения относительно одних и тех же вещей, поэтому они нередко ссорились, однако все равно нравились друг другу как люди. Коллеги коммуницировали перед выходом на сцену и обсуждали совершенно разные жизненные события.

"Это очень живые были отношения. Не просто, знаете, как у коллег. Мы очень обменивались этими соками эмоциональными. Это очень интересно. Поэтому он очень значимый человек для меня. Я всегда относилась к нему как к брату", – рассказала актриса.

Напомним, что Юрий Фелипенко присоединился к батальону ударных БПАК "Ахиллес" 92-го отдельного штурмового батальона весной 2024 года. Он смело отстаивал независимость Украины, однако, к сожалению, погиб 15 июня во время выполнения боевого задания.

19 июня в Киеве состоялась церемония прощания с павшим героем. Провести Фелипенко в последний путь пришли его родные, друзья, коллеги и много поклонников. Во время прощания жена актера Екатерина Мотрич произнесла мощную речь, от которой мурашки пошли по телу: "Убейте в себе все русское, забудьте навсегда этот язык и эту культуру, потому что только из-за России мы сейчас все вынуждены быть здесь".

