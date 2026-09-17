Внучка заметила "путешественника во времени" на старом фотоаппарате своего дедушки: фото из Диснейленда 1960-х взорвало интернет

Старый снимок из Диснейленда, сделанный еще в 1960-х годах, привлек внимание пользователей TikTok из-за мужчины, который, на первый взгляд, выглядит так, будто попал туда из будущего. На нем – современная для сегодняшнего дня прическа и одежда, которые заметно отличаются от внешнего вида окружающих.

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Фотографию случайно нашла 30-летняя Джози Уивер в семейном архиве своего 84-летнего дедушки Тома Юбенка. О необычной находке она рассказала журналу People. Сам нашумевший снимок она опубликовала в TikTok. Пользователи начали выдвигать теории о "путешественнике во времени", а некоторые пытались объяснить его внешний вид модой, которая просто опередила свою эпоху.

История фотографии оказалась не менее интересной. Том Юбенк приобрел камеру Canon в 1963 году, когда служил на военно-морском корабле в Средиземном море. Мужчина использовал ее во время службы, фотографируя себя в форме и пейзажи острова Капри.

Впоследствии фотоаппарат отправился вместе с ним в лыжную поездку во Французские Альпы, а в 1968 году Юбенк взял его с собой в путешествие по западной части США. Вместе с тогдашней женой он побывал в Аризоне, Лонг-Бич и Сан-Франциско, а также заглянул в Диснейленд.

Именно во время просмотра этих старых кадров Джози обратила внимание на мужчину, стоящего на площади Нового Орлеана. На фоне других посетителей он действительно заметно выделяется: на нем темная футболка, а короткая прическа с выбритыми боками больше напоминает современную моду на стрижки.

"Это было так забавно, потому что появилась фотография, и он оказался в центре на переднем плане. И он просто выглядел как человек, которого мы могли бы сейчас встретить где-нибудь на улице", – рассказала Уивер.

Ее особенно удивила прическа незнакомца: "И он выглядел совсем по-другому. На мой взгляд, он сильно отличался от всех вокруг, особенно своей прической – по бокам волосы были выбриты".

Как рассказала Джози Вивер в комментарии медиа, для нее же самая большая ценность этих фотографий заключается в возможности увидеть Диснейленд таким, каким он был более полувека назад. Она призналась, что давно любит рассматривать старые кадры из этого парка развлечений, поэтому была особенно рада, когда вместе с дедушкой нашла пленку и проектор и смогла просмотреть его архив.

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