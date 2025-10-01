Внезапно умер Заслуженный артист Украины Богдан Богач, который был одним из основателей 'Пиккардийской Терции'

Умер Богдан Богач – Заслуженный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко и один из основателей легендарной а капельной формации "Пиккардийская терция". Ему было всего 50 лет.

О трагической новости сообщили участники коллектива в Facebook. Причину смерти не разглашают.

"Внезапно ушел из жизни незаурядный человек, наш добрый и надежный друг, один из четырех основателей "Пиккардийской терции", с которым мы прошли бок о бок в творчестве более 30 лет, обладатель непревзойденного голоса – баса, Богдан Богач, – говорится в обращении группы. – Соболезнуем семье Богдана, родным и друзьям. Печальная весть. Большая потеря. Будет не хватать тебя, дорогой наш друг. Светлая память".

Богдан Богач посвятил всю свою жизнь музыке. Он был одним из ключевых голосов "Пиккардийской Терции", которая стала символом украинского а капельного искусства. С момента основания формации в 1992 году Богдан вместе с Владимиром Якимцем, Ярославом Нудиком и Андреем Капралем прошел путь от студенческого квартета до международно признанного коллектива.

Однако в прошлом году Богдан Богач покинул формацию. Как сообщают представители группы, по состоянию здоровья.

Детали прощания и захоронения пока неизвестны.

История становление "Пиккардийской Терции"

Вокальная формация была создана 24 сентября 1992 года во Львовском музыкальном училище. Уже в 1993 году квартет получил диплом на фестивале "Червона Рута" в Донецке. В следующем году "Пиккардийская Терция" покорила фестиваль "Доля" в Черновцах, получив три первые премии в разных категориях и единогласно 3 Гран-при.

Дебютный альбом коллектива вышел в том же 1994 году. С песней "Пустельник" формация попала в тройку претендентов на "Золотую Жар-птицу" "Таврийских Игр" как лучшая поп-группа года, а концертный альбом "Ad libitum" и рождественский "Тиха ніч" стали культовыми для украинской сцены.

Благодаря уникальному голосу Богдана Богача – глубокому басу, коллектив получил узнаваемый тембр и получил симпатии слушателей не только в Украине, но и за ее пределами. Репертуар "Пиккардийской Терции" насчитывает более 300 композиций в разных стилях – от классики и народных обработок до поп, джаза, кантри и духовной музыки.

Международное признание

С 2000 года "Пиккардийская Терция" выступала на престижных международных фестивалях а капельного пения, в частности Vokal Total в Мюнхене, и гастролировала в Польше, Германии, Испании, Италии, Франции, Канаде и США. Их песни звучали на двенадцати языках мира. Особенно знаковой стала композиция "Гей, пливе кача...", которая звучала во время захоронения героев Небесной сотни и стала символом прощания с героями войны в Украине.

В 2017 году Богдан Богач вместе с другими участниками формации получил почетное звание Заслуженного артиста Украины "за значительный личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство".

