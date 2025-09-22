Умер отец Гайтаны, который был в критическом состоянии: удалось ли певице увидеться с ним перед смертью

Украинская певица Гайтана переживает тяжелую утрату – умер ее отец, родом из Демократической Республики Конго. Артистка сообщила печальную новость в своем Instagram, опубликовав эмоциональное сообщение, в котором призналась, что навсегда будет носить в сердце любовь и мудрость своего папы.

Видео дня

"Папа Эссами. Я люблю тебя навсегда и всегда ношу в себе твою драгоценную любовь. Твою доброту, твою улыбку, твои теплые объятия, твою мудрость, твою веру и твой любящий взгляд... Слезы радости, которые мы проливали каждый раз, когда встречались, звук твоего голоса, полного боли и заботы в самые тяжелые времена моей жизни. Я храню все это в себе, папа", – написала певица. Она также добавила, что отец научил ее жить без страха и верить в небесную силу, а теперь эти наставления она передает своей дочери.

Судьба ставила артистке, которая сейчас живет в Швейцарии, палки в колеса, ведь в начале августа она не могла встретиться с родным человеком, а за несколько дней до его смерти пришлось быть вдали от него.

Драматические события перед смертью отца

Еще в начале августа артистка обращалась к поклонникам за помощью. Тогда она пыталась вылететь к отцу из Цюриха, Швейцария, однако ей отказали в посадке, поскольку для граждан Украины теперь нужна виза для въезда в страны Африки. Гайтана публично призналась, что отец находится в критическом состоянии.

"Вчера я пыталась вылететь к отцу из Цюриха, но меня не пустили на борт, поскольку с украинским паспортом теперь нужна виза", – написала она.

Впоследствии исполнительница сообщила, что ей удалось срочно оформить визу в Женеве и отправиться в путешествие. Тогда она поблагодарила всех, кто откликнулся: "Я хочу искренне поблагодарить каждого из вас за распространение моего сообщения, за ваши ободряющие слова, полезные советы, молитвы и поддержку!"

Однако, судя по запланированным на ближайшее время концертам, к отцу она так и не успела вовремя приехать. Только 19 сентября Гайтана выступала во Львове на фестивале "Поколение", а уже 21 сентября вечером сообщила трагическую весть.

Воспоминания и детство певицы

Гайтана родилась 24 марта 1979 года в Киеве. Первые пять лет ее жизни прошли в Республике Конго, где жила семья отца. Там будущая артистка общалась на французском языке и языке лингала. Впоследствии мать вернулась вместе с дочерью в Украину, где та пошла в школу и начала строить свой творческий путь.

Несмотря на то, что жизнь разделила их на годы и расстояния, певица всегда подчеркивала, что отец играл важную роль в ее становлении. Она часто вспоминала его как человека с большим сердцем, сильной верой и добротой, который вдохновлял ее в сложные периоды.

Позиция артистки во время войны

Стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Гайтана практически воздерживается от публичных заявлений о войне и политике. Она редко появляется в медиа, зато больше внимания уделяет семье и творчеству.

Ранее OBOZ.UA писал, что Гайтана после молчания о войне и концерта с русскоязычными песнями в Кыргызстане неожиданно пожелала мира Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!