Владимир Остапчук станет отцом в четвертый раз: жена ведущего показала округлый животик после переезда из Украины

Украинский телеведущий Владимир Остапчук и его жена Екатерина объявили, что в их семье будет пополнение после эмиграции в Канаду. Возлюбленная шоумена носит под сердцем их второго общего ребенка.

Видео дня

Радостную новость супруги сообщили в совместном посте в социальной сети Instagram. Они сняли трогательный семейный ролик, где хорошо виден беременный животик Екатерины Остапчук. Кстати, малыш станет четвертым ребенком ведущего, ведь у него уже есть сын и дочь от первого брака.

"+1. Наша счастливая маленькая семья", – говорится в описании под роликом.

Екатерина и Владимир Остапчуки вместе с первенцем Тимофеем предстали перед камерой в почти одинаковых нарядах, скомбинировав синий низ и белый верх. Жена ведущего завязала свою футболку на талии, обнажив округлый животик, а в руках держала снимок УЗИ.

Пока Екатерина Остапчук не назвала срок беременности, однако в Instagram-stories поделилась своим самочувствием. Блогер отметила, что испытывает тошноту значительно дольше, чем в период, когда носила под сердцем Тимофея, но при этом у нее отличный аппетит.

Напомним, что Владимир и Екатерина Остапчуки официально зарегистрировали свой брак в 2023 году, а через год стали родителями сына Тимофея. Что интересно, свадьбу они отпраздновали только в мае 2026-го в загородном комплексе Edem Resort под Львовом. Вскоре после торжества, а именно в начале июня, семья Остапчуков эмигрировала в Канаду. Сначала они поселились в съемной квартире в Монреале, а затем переехали в дом.

Отметим, что у Владимира Остапчука также есть двое детей от первой жены Елены Войченко, с которой он был в браке с 2007 по 2020 год. В 2013-ом у них родилась дочь Эмилия, а в 2018-ом – сын Эван.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что 39-летняя Ирина Федишин объявила о третьей беременности и показала округлый животик.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и вViber. Не ведитесь на фейки!