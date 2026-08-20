39-летняя Ирина Федишин беременна в третий раз: первые кадры с животиком, который певица долго скрывала

Украинская певица Ирина Федишин сообщила, что вскоре она и ее муж Виталий Човник станут многодетными родителями. 39-летняя артистка носит под сердцем третьего ребенка.

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Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram. Она записала небольшой ролик, в котором сначала повернулась к камере спиной, а уже через несколько мгновений показала округлый животик, который красиво подчеркивало кружевное платье. Все это время с лица артистки не сходила широкая улыбка.

"Пора раскрыть наш секрет. Скоро наша семья станет больше. Не верится, что я переживаю такие особенные и счастливые моменты уже в третий раз в своей жизни", – написала певица.

Положительные эмоции Ирины Федишин разделили и ее подписчики. В комментариях под роликом певицу поздравили с беременностью и пожелали с легкостью пройти этот период.

"Иринка, поздравляю тебя и Виталия со счастливой новостью".

"Боже, какое счастье. Иринка, легкой беременности. Дай Бог, чтобы там была маленькая красавица-украинка, которая всегда будет под защитой двух старших братиков".

"Искренне поздравляю с этой невероятно прекрасной новостью! Пусть это маленькое сокровище принесет в вашу семью еще больше любви, счастья и тепла!"

"Аж мурашки по телу, искренние поздравления".

Что известно о двух сыновьях певицы

Ирина Федишин и Виталий Човник официально связали себя узами брака в июле 2006 года, а уже в 2011-м впервые стали родителями. Тогда артистка родила сына, которому супруги дали имя Юрий.

Парень унаследовал от своей знаменитой мамы любовь к музыке, поэтому активно помогает ей с организацией концертов. Ирина Федишин даже называет Юрия своим техническим директором: "Он очень ответственно относится к работе. Всегда заботится о том, чтобы все было четко, в непредвиденных ситуациях не паникует, а спокойно решает рабочие технические моменты! Я могу спокойно на него положиться. Моя гордость".

Кроме того, как рассказывала артистка, ее первенец интересуется компьютерами и задумывается о карьере диджея.

В 2015 году на свет появился второй сын Ирины Федишин и Виталия Човника – Олег. Мальчик хочет быть похожим на своего старшего брата, однако мечтает о совершенно другой профессии – хочет лечить людей. В то же время такие амбиции нисколько не мешают младшему сыну исполнительницы развивать творческий потенциал, ведь время от времени он поет на сцене.

Что интересно, во время длительных гастролей за границей Ирина Федишин почти всегда берет детей с собой. Как объясняла знаменитость, она не может оставить сыновей в Украине, ведь будет постоянно переживать за их безопасность: "Там тревоги, там прилеты, сердце не на месте. Мне спокойнее, когда дети рядом со мной. Это очень тяжело — все эти перелеты с детьми, когда ты не успеваешь покушать, бежишь в McDonald's. У тебя, как у мамы, сердце болит, но мы живем в условиях этой войны".

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