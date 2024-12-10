Владимир Остапчук в третий раз стал отцом и показал первые фото сына

Шоумен Владимир Остапчук и его жена-блогер Екатерина Полтавская (Остапчук) стали родителями. У пары 10 декабря родился сын Тимофей.

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"10.12.2024. Остапчук Тимофей", – подписали супруги фото. О пополнении в семье пара сообщила в Instagram.

Лица малыша семья Остапчук пока не показывает. Стоит отметить, что для шоумена Тимофей стал третьим ребенком, потому сегодня он получил статус многодетного отца.

Екатерина Полтавская также опубликовала в InstaStories кадры сына после родов. "Счастье", – подписала она одну из них.

Отметим, что несколько дней назад женщина рассказывала, что в течение недели должна родить, а накануне родов просила подписчиков не нагнетать обстановку.

"Я еще здесь! Не пишите мне о родах, пожалуйста. Я стараюсь об этом не думать. Как только (рожу. – Ред.), так вы узнаете", – писала Полтавская.

Ранее OBOZ.UA писал, что беременная жена Владимира Остапчука умилила его в 40-летие. Она подарила ему небольшой тортик с шутливой надписью: "Ты не стар. Ты вневременный".

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