Владимир Остапчук в третий раз стал отцом и показал первые фото сына
Шоумен Владимир Остапчук и его жена-блогер Екатерина Полтавская (Остапчук) стали родителями. У пары 10 декабря родился сын Тимофей.
"10.12.2024. Остапчук Тимофей", – подписали супруги фото. О пополнении в семье пара сообщила в Instagram.
Лица малыша семья Остапчук пока не показывает. Стоит отметить, что для шоумена Тимофей стал третьим ребенком, потому сегодня он получил статус многодетного отца.
Екатерина Полтавская также опубликовала в InstaStories кадры сына после родов. "Счастье", – подписала она одну из них.
Отметим, что несколько дней назад женщина рассказывала, что в течение недели должна родить, а накануне родов просила подписчиков не нагнетать обстановку.
"Я еще здесь! Не пишите мне о родах, пожалуйста. Я стараюсь об этом не думать. Как только (рожу. – Ред.), так вы узнаете", – писала Полтавская.
Ранее OBOZ.UA писал, что беременная жена Владимира Остапчука умилила его в 40-летие. Она подарила ему небольшой тортик с шутливой надписью: "Ты не стар. Ты вневременный".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!