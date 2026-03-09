Владимир Дантес на большом сольном концерте в Киеве презентовал EP 'Треба йти'

Вчера в киевском пространстве КИТ на территории ВДНХ состоялся большой сольный концерт украинского певца и музыканта Владимира Дантеса. Вечер собрал полный зал слушателей и стал презентацией нового EP артиста "треба йти".

Во время концерта Владимир исполнил как новые песни из альбома, так и уже известные треки в новом звучании. Зрители впервые услышали вживую композиции "надо идти", "Просто люблю и "Лайки". Для концерта была подготовлена обновленная программа, новые аранжировки и специальные режиссерские решения от команды Serious & Co Agency.

Шоу сопровождалось масштабным световым оформлением, работой музыкантов и живым взаимодействием артиста с аудиторией. Сцену вместе с Владимиром Дантесом разделили его коллеги и друзья – артист MONATIK и телеведущий Алексей Дурнев, которые стали специальными гостями концерта.

"Мне хотелось сделать концерт, после которого у слушателей останутся эмоции и воспоминания. Судя по тому, что происходило в зале, нам это удалось. Крепко обнимаю каждого, кто был", – делится Владимир Дантес впечатлениями о концерте.

Отдельной частью события стал благотворительный аукцион в поддержку подразделения ГУР МО Украины "Сакура" для закупки наземного роботизированного комплекса "Равлик", который провел украинский стендап-комик и волонтер Василий Байдак.

Во время аукциона были разыграны несколько лотов: эксклюзивные футболки с датой концерта, затрофейный российский флаг, часы с острова Змеиный, а также шуточные "свидетельства о браке" и "свидетельство о расторжении брака", подписанные Владимиром Дантесом. Наибольшую сумму собрал лот с возможностью попасть в гримерку артиста после концерта – 91 000 гривен, который приобрели две пары зрителей. Всего во время концерта удалось собрать 379 000 гривен в поддержку подразделения.

Среди гостей концерта были и звездные коллеги артиста, которые пришли поддержать его в этот вечер, среди которых Александр Педан, Анатолий Анатолич, Анна Неплях, Андрей Черепущак, Виталий Дрозлов, Владимир Завадюк, Гарик Корогодский, Ефим Константиновский, Марк Куцевалов, Маша Ефросинина, Маша Кондратенко, Саша Норова, Кристина Соловий, Michelle Andrade и другие.

Концерт запомнился сильной атмосферой, живым звучанием и эмоциями, которые чувствовались с первых минут и до последней песни. Зрители пели вместе с артистом, и вместе с ним создавали тот самый момент, который невозможно повторить.