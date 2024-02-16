Владимир Бебешко и Левко Дурко, Анна и Алина Завальские. Самые известные братья и сестры, покорившие украинский шоу-бизнес

Когда братья и сестры очень похожи между собой, растут в творческой семье или имеют одну мечту на двоих – стать успешными и знаменитыми, то довольно часто именно вдвоем (или больше) они и достигают желаемого. Голливуд может похвастаться сестрами Олсен и братьями Болдуинами, а сколько подиумов и глянцев покорили Белла и Джиджи Хадид. Впрочем, и в украинском шоубизе есть знаменитые семейные дуэты.

Иногда родственники выбирают строить карьеру порознь, однако в большинстве своем все же достигают успехов в тандеме. OBOZ.UA решил вспомнить об известных братьях и сестрах среди отечественных селебрити.

Анна и Ангелина Завальские

Группа "Алиби", в состав которой входили две яркие сестры-брюнетки, была создана в апреле 2001 года. На Анну и Ангелину обрушилась безумная слава. В 2002-м в свет вышел их дебютный альбом "Дві сльози". Дуэт может похвастаться рядом хитов, но сейчас сестры не такие медийные, как когда-то. В 2012-м они взяли паузу в музыкальной карьере, ведь обе стали мамами и решили больше времени посвящать семье, чем сцене.

Анна и Ангелина также пробовали себя как сольные исполнительницы, однако в конце концов осознали – именно вместе они сильнее. Сейчас Завальские выступают в дуэте с измененным названием – The Alibi Sisters. Они дают благотворительные концерты, средства с которых перечисляют на нужды ВСУ. Певицы продолжают выпускать украиноязычные песни, в частности композицию "Коханий" Игоря Поклада. А ко Дню всех влюбленных, 14 февраля этого года, сестры удивили фанатов переводом этой песни на идиш.

Братья Борисенко

Если вы смотрели "Фабрику звезд-3" в 2009 году, то не будете спорить, что одними из самых ярких участников того сезона стали юные Вова и Саша Борисенко. Двое 17-летних очаровательных вокалистов-блондинов из Днепра покорили украинских зрителей. На "Фабрике" они заняли четвертую позицию и закрепили свое место в украинском шоубизе. После этого последовало несколько выпущенных треков, которые становились бесспорными хитами, а затем затяжное молчание и окончательное исчезновение со сцены.

Сегодня Владимиру и Александру по 31 году. Они больше не занимаются музыкой, не появятся на телевидении, однако время от времени напоминают о себе появлением на YouTube-шоу. Вова в недавнем интервью Славе Демину рассказал: "Я сейчас креативный копирайтер в креативных индустриях. Выдумываю идеи". А его брат Саша в том же интервью раскрыл, что занимается монтажом и дизайном.

Владимир Бебешко и Левко Дурко

Маленькие Володя и Леонтий росли в творческой атмосфере. Еще в детстве вместе с отцом они создали группу "Трио Бебешкив". Папа играл на аккордеоне, старший брат – на клавишах, а младший – на барабанах. Когда ребята выросли, а отец ушел в засветы, жажда к музыке никуда не делась. Леонтий начал свою певческую карьеру в 40 лет, выпустив в 1989-м хит "Їду в Югославію" под псевдонимом Левко Дурко. Именно под этим именем украинцы и знают исполнителя веселых песен Леонтия Бебешко. А вот младший Владимир стал успешным продюсером, которого все хорошо помнят из проекта "Шанс".

Сейчас Левко Дурко ведет непубличный образ жизни, крайне редко появляется в информационном поле. Владимир Бебешко остается более активным. Он дает интервью, в которых комментирует позиции тех или иных звезд, с которыми ему приходилось работать.

Сестры Петрик

Виктория Петрик с четырехлетнего возраста покоряла своим вокалом Украину и Европу. В 2008 году она представляла нашу страну на Детском Евровидении, где заняла второе место. Для победы украинке тогда не хватило всего 6 баллов. Широкую популярность Виктории принесло участие в шоу "Україна має талант" (СТБ). Тогда на кастинге к ней присоединилась младшая сестра Анастасия и судьи предложили им продолжить путь на проекте вместе. Так украинцы и узнали о сестрах Петрик. Анастасии в 2012-м также представился случай защитить честь Украины на Детском Евровидении. Тогда талантливая девочка привезла на родину победу.

Впрочем, такой, на первый взгляд, блестящий старт карьеры не стал для сестер золотым билетом в будущее. Будучи детьми, они покорили не одну площадку как в Украине, так и в Европе, но успешными сольными артистками во взрослом возрасте так и не стали. Известно, что Виктория вышла замуж за мужчину, который, вероятно, на 20 лет старше ее и занимается незаконными делами. В 19 лет она родила первенца, а после полномасштабного вторжения переехала в Испанию, где иногда выступает на корпоративах с русским репертуаром. Анастасия тем временем переехала с мамой в Филадельфию, штат Пенсильвания, США.

TAYANNA и Миша Марвин

Татьяна и Михаил Решетняки родились в Черновцах в 1984 и 1989 годах соответственно. Родные сестра и брат с детства имели талант к музыке, поэтому решили связать с этим свою жизнь. Татьяна прославилась как солистка группы "Горячий шоколад", а затем построила и успешную сольную карьеру под псевдонимом TAYANNA, выпустив такие хиты, как "Фантастична жінка", "Леля" и другие.

Что касается Миши Марвина, то с 2015 года он сотрудничал со знаменитым российским лейблом Black Star, лидером которого был ярый путинист и Z-патриот Тимати. Однако после полномасштабного вторжения украинец покинул Москву, разорвал связи с пропутинской компанией и даже осудил агрессора, поддержав родную страну. Но "патриотизма" звезды хватило ненадолго. Уже в сентябре 2022-го музыкант объявил, что вернулся в Black Star, а следовательно и в Россию, а от всех своих слов в поддержку Украины отказался. Сейчас он живет в РФ, спокойно себе гастролирует по российским городам, развлекая местную публику, и, кажется, вообще не беспокоится, что эти люди поддерживают геноцид его народа.

Ранее OBOZ.UA писал, как изменились самые яркие участники "Фабрики звезд". Коля Серга, например, после полномасштабного вторжения пополнил ряды ВСУ, а Стас Шуринс принимал участие в немецком "Голосе", где развернул к себе все тренерские кресла.

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