'Виталька' Гарик Бирча, который служит в ВСУ, впервые рассказал о женитьбе и рождении первенца

Популярный украинский актер и комик Гарик Бирча, которого знают, прежде всего, по роли Витальки в одноименном сериале, впервые раскрыл, что больше не холостяк. Более того, артист, который сейчас является главным сержантом ВСУ и защищает родину на фронте с оружием в руках, стал отцом. У юмориста-военного родилась дочь незадолго до полномасштабного вторжения, однако все это время он держал ее появление на свет в тайне.

Теперь же Бирча раскрыл, что защищает от российского агрессора в первую очередь свою семью – жену и ребенка. Об этом он рассказал во время съемок нового сезона "Лиги смеха" в интервью программе "Ближе к звездам".

И хотя сам Бирча, очевидно, не спешил делиться радостными новостями из своей личной жизни, обручальное кольцо на его безымянном пальце было крайне красноречивым.

Кто является избранницей актера-воина – неизвестно. Впрочем, сам Бирча выглядит счастливым и отмечает, что все свободное время своих отпусков с фронта тратит на семью.

"У меня есть маленькая дочь. Два года недавно исполнилось. Она родилась перед полномасштабным вторжением. Надеюсь, буду долго молодым папой", – улыбаясь, говорит артист.

Напомним, после полномасштабного вторжения актер, не долго думая, решил пополнить ряды ВСУ. Сначала был командиром взвода обеспечения в батальоне, созданном на базе роты ТРО Киева, в которой служил сразу после 24 февраля. Спустя год службы он получил звание главного сержанта. В соцсетях Бирча появляется очень редко. Из-за этого сетью даже распространили слухи о его гибели на войне, поэтому актер вышел на связь, чтобы успокоить фанатов. Все подробности – в материале.

Как писал OBOZ.UA ранее, Гарик Бирча записал трогательное стихотворение об Украине. В нем он отмечает, что не вернуть человеческие потери, однако победа в войне с Россией будет за нами.

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